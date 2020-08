Adolfo Chuiman, actor encargado de darle vida a ‘Benigno’ en la serie “De vuelta al barrio”, contó que en junio pasado perdió a su hermano mayor a causa del coronavirus, hecho que entristeció mucho debido a que no pudo darle el último adiós. Además, desde ese episodio sale muy poco a la calle pues teme contraer el coronavirus (COVID-19).

“La situación cada día está más complicada y siento miedo de salir a la calle. El martes salí después de varias semanas, estaba temeroso y me puse a correr unos minutos en el parque porque ya no aguantaba tanto encierro”, comentó el artista al diario Trome.

El artista nacional también criticó a las personas que no toman en serio el COVID-19, incluso reveló que recibe invitaciones de sus amigos para reunirse; sin embargo, él se niega tajantemente.

“Este virus no es un juego, es una lamentable tragedia lo que ha pasado en Los Olivos pero sucede en todo lugar, pues tengo amigos que me llaman e invitan a reuniones pero les digo tajantemente que no. En estos momentos hay que cuidarse, no existe una vacuna”, señaló.

Sobre su participación en la novela “De vuelta al barrio”, Adolfo contó que sigue “de vacaciones forzadas hasta diciembre, por eso me tengo que seguir cuidando porque soy vulnerable. Es una situación dura pero no me queda de otra”.

