Una historia llena de mentiras, traiciones, abuso de poder y más, así es “Minas de pasión”, la telenovela de TelevisaUnivision que gira en torno a Emilia, una madre soltera que trabaja en una mina y sueña en convertirse en una ingeniera, pero no la tendrá fácil, ya que se le presentarán muchos obstáculos en el camino como envidia y acoso. Una de las personas que le hará la vida a cuadritos es Roberta, la esposa de su padrino y dueña del lugar donde labora; no sólo ella está obsesionada con la protagonista, también su hijo Mauricio Santamaría, quien hará lo que sea para tenerla en sus brazos.

El papel de este individuo está a cargo de Adolfo de la Fuente. En la trama, él es hermano de Leonardo, pero tiene un carácter complicado, pues es inseguro y siempre busca la aprobación de su madre. Al no ser correspondido por Emilia sufre bastante. Si aún no sabes mucho sobre este actor, no te preocupes que a continuación te lo contamos.

Adolfo de la Fuente como Mauricio Santamaría en "Minas de pasión" (Foto: TelevisaUnivision)

1. DATOS PERSONALES DE ADOLFO DE LA FUENTE

Nombre completo: Adolfo de la Fuente

Adolfo de la Fuente Lugar de nacimiento: México

México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 16 de diciembre

16 de diciembre Año de nacimiento: 1990

1990 Edad: 32 años

2. ¿QUIÉN ES ADOLFO DE LA FUENTE?

Adolfo de la Fuente es un actor mexicano que se está haciendo un nombre en el mundo de la actuación. Ha participado en algunos proyectos, ahora en “Minas de pasión” es el hijo menor de Roberta; por tanto, es el hermano de Leonardo, a quien le tiene cierta envidia por su personalidad.

"Nada supera el sentimiento de estar perdido viviendo el momento", escribió el 31 de agosto de 2023 (Foto: Adolfo de la Fuente / Instagram)

3. PRODUCCIONES EN LAS QUE HA PARTICIPADO

De acuerdo con IMDb, De la Fuente ha participado en algunos proyectos como las series televisivas “Un camino hacia el destino” (2016), “Simplemente María” (2016), “Como dice el dicho” (2016-2018), “La rosa de Guadalupe” (2019), “Esta historia me suena” (2020), “¿Qué le pasa a mi familia?” (2021) y “Minas de pasión” (2023).

4. PARTICIPÓ EN UN REALITY

Adolfo de la Fuente participó en la segunda temporada de “Are You The One? El Match Perfecto” (2018), un programa de telerrealidad de MTV Latinoamérica. Aquí 20 solteros deben vivir juntos y encerrados en una casa, sin acceso a internet ni redes sociales por varias semanas para encontrar a su media naranja. El ganador se lleva 150 mil dólares.

El mexicano cautivando con su mirada sus miles de seguidores (Foto: Adolfo de la Fuente / Instagram)

5. ACTIVO EN SUS REDES SOCIALES

El actor es muy activo en sus redes sociales. Solamente en Instagram tiene cerca de 100 mil seguidores, mientras que en TikTok supera los más de 139 mil followers.

6. ¿CUÁLES SON SUS REDES SOCIALES?

Las redes sociales de Adolfo de la Fuente son las siguientes:

No cabe duda que el actor roba muchos suspiros en sus seguidores (Foto: Adolfo de la Fuente / Instagram)

7. LE GUSTA HACER EJERICIOS

Para mantener su figura, el actor tiene una estricta rutina de ejercicios, ya sea solo o en el gimnasio, donde aprovecha para sacar una fotografía.

8. VIAJA CONSTANTEMENTE

Otras de las cosas que le apasionan a Adolfo es viajar, tal como lo muestra en sus publicaciones de redes. Ha visitado Vancouver, Bélgica, París, entre otros.

Durante su visita a París (Foto: Adolfo de la Fuente / Instagram)

9. LE APASIONA EL FÚTBOL

El histrión ha reconocido que el deporte que más le gusta es el fútbol. Se ha dejado ver con las camiseta de Real Madrid, Manchester United, el Chivas, pero sobre todo con la de la selección de México.

10. ¿ADOLFO DE LA FUENTE TIENE PAREJA?

La vida privada del actor es muy reservada, por lo que se desconoce si alguien ocupa un lugar especial en su corazón.