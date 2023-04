Pese a ser una de las figuras más destacadas y populares de Telecinco y Mediaset, se ha confirmado la separación de Alba Carrillo de “Ya es mediodía” y demás proyectos de la cadena, a la que ha estado unida desde 2016, cuando fue parte de “Hable con ellas”.

Si bien el contrato de la modelo de 36 años llegaba a su fin, sería Unicorn Content la responsable de negarse a renovarlo por nuevas temporadas, esto pese a la importancia que la celeb de España ha tenido en las producciones de la cadena, por lo que si bien ha sido denominado como un despido, esto no sería más que una no renovación.

De hecho, la última aparición de la matritense se remonta precisamente a marzo, mes en el que su contrato llegó a su fin, y aunque en aquel momento se creía que se encontraban en negociaciones de renovación, esta nunca llegaría.

Alba Carrillo cuenta con más de 740 mil seguidores en redes sociales (Foto: albacarrillooficial / Instagram)

LA HISTORIA DE ALBA CARRILLO DE MEDIASET

La primera aparición de la modelo y conductora ocurrió en 2016, cuando llegó a la cadena tras una experiencia en “La Mañana” de TVE y su aparición exitosa en el reality Supermodelo, el show producido por “Cuatro” en 2007.

Destacando en “Hable con ellas”, le fueron confiadas más apariciones, saliendo casi al mismo tiempo en episodios de “Gran Hermano: El debate” y “¡Qué tiempo tan feliz!”, este último al lado de María Teresa Campos.

Su intensa postura y su facilidad para convencer la hizo una especialista en los realities de la cadena, opinando en las reviews de “Supervivientes” o “El debate de las tentaciones”, además de ser invitada recurrente de “Sálvame” y “Viernes deluxe”, dos importantes shows de la cadena.

En un intento por aprovechar la figura destacada, Unicorn Content la puso al frente de “Ya es de mediodía”, donde logró su mayor popularidad, además de unirse a “Gran Hermano VIP 7″ y “Supervivientes”, aunque sin poder ganar ambos concursos.

Alba Carrillo durante su paso en "Ya es mediodía" (Foto: albacarrillooficial / Instagram)

LA SALIDA DE ALBA CARRILLO DE MEDIASET

En las últimas semanas, medios como La Razón han indicado que existe una lista de vetados de la cadena, personajes que han salido de esta y de los que no se hace mayor mención en sus programas.

La lista está compuesta por figuras como Rocío Carrasco, Antonio David, Fidel Albiac, Rocío Flores, Kiko Rivera, Olga Moreno, Marta Riesco, Bárbara Rey, Gloria Camila, José Fernando, Ortega Cano, Rosa Benito y Rosario Mohedano, además de rostros recientes como Bigote Arrocet, Carmen Lomana o Georgina Rodríguez.

A estos se sumaría Alba Carrillo, quien sería la última víctima de Borja Pardo, presidente de Mediaset, quien, se cree, no veía con buenos ojos a la colaboradora, por lo que una vez terminado su contrato, decidió no renovarlo.

“Esto viene de la cúpula. La cúpula no quiere nada polémico... Alba tiene un perfil polémico, para bien o para mal, no pasa desapercibida”, indicó Marina Esnal de “Telesalseo”.

Pese a que la decisión sería por parte de Mediaset, Ana Rosa Quintana y Unicorn Content vendría luchando para mantenerla en otros proyectos, pues su figura es de las más destacadas de la cadena.

“Creen que es casi imposible, porque están luchando con las altas esferas. No tienen todas las esperanzas perdidas, pero casi todas. Alba está mal porque no lo entiende, pero es una decisión que no depende de ella”, añadió la periodista.

LOS MOTIVOS DE LA SALIDA DE ALBA CARRILLO

Con el cambio de directiva y el nuevo rumbo que la cadena estaría escogiendo para su producto, figuras del perfil de Alba Carrillo no irían acorde, por lo que decidieron no extender más su vínculo.

“La nueva directiva no quiere un perfil como el suyo. Quieren huir de las polémicas... Alba ha sido vetada por estar personada en la Operación Deluxe contra La Fábrica de la Tele. No va a volver. Telecinco no quiere tener a nadie trabajando que demande a sus productoras”, apuntó la revista Semana.

Por otro lado, pese a las discrepancias, Unicorn Content conversó con Vertele, en una versión recogida por El Mundo, y se dejó en claro que Alba no será parte de la política de vetos de Mediaset, pues su salida “ha sido fruto de un acuerdo en consenso entre la cadena y la productora”.