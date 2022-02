Así como cualquiera persona, J Balvin considera a su madre como el amor de su vida, así que siempre la tiene presente y quiere que todo esté bien con ella, pero en estos momentos esos deseos se complican a causa de la COVID-19.

MÁS INFORMACIÓN: J Balvin se muestra en su rol de padre y comparte tiernas fotos junto a su hijo Río

Alba Mery, mamá del cantante, se encuentra delicada de salud por esta enfermedad, por lo que el colombiano usó su cuenta de Instagram para hacer un pedido especial a todos sus fanáticos.

El artista pidió que oren por ella debido a que se encuentra delicada de salud porque le bajó el nivel de oxígeno y está internada en una clínica mientras se recupera.

“Saludos mi gente, qué bueno que ustedes entienden que muchas veces somos seres humanos iguales a todo el mundo y nos pasa lo que a todo el mundo le sucede en general. Mi madre está en la clínica porque el oxígeno se le bajó por COVID-19. Pido oraciones por ella, para que podamos salir de esto”, sostuvo el artista.

El famosos cantante J Balvin pide oración a favor de su mamá que empeoró a causa del covid-19. pic.twitter.com/kRAweSl69G — San Sivar Informativo (@SanSivarInfo) February 6, 2022

El video preocupó a sus fanáticos de inmediato, quienes también expresaron su apoyo hacia él y aseguraron que rezarán por ella para que pueda superar todo este complicado proceso.

¿QUIÉN ES ALBA MERY?

Además de ser su madre, es la persona que siempre lo ha acompañado desde que era un niño y que apoyó al cantante en cada proyecto que tenía en su vida. En otras palabras, es su cable a tierra y uno de los principales pilares en su carrera.

Ya sea por redes sociales o por declaraciones en los medios de comunicación, Alba lo ha apoyado y respaldado, aunque hayan momentos en que la crítica ha sido muy fuerte.

Quería que sea doctor

En algunas entrevistas, la madre del cantante contó que ella estaba ilusionada en que su hijo sea un médico, pero finalmente optó por una carrera musical que le ha dado muchísimos frutos hasta el día de hoy.

También contó que J Balvin estudió comunicación y negocios internacionales, pero finalmente optó por lo que todos conocemos, lo cual era su pasión.

“Desde pequeño siempre estuvo en la música, pero yo quería un médico. Estuvo en el semillero de Antioquia para que estudiara medicina, luego fue a la Bolivariana y empezó comunicación social, después negocios internacionales, pero un día cualquiera me dijo ‘esto no es lo mío, lo mío es la música”, comentó en alguna oportunidad para RCN.

Le llama la atención cuando tiene que hacerlo

Como madre, también hay momentos en los que debe llamarle la atención a su hijo si algo no le parece de forma correcta, tal como sucedió cuando lanzó su canción “Perra”.

En aquel momento, dicho sencillo generó mucha polémica y fue levantado de las plataformas, por lo que habló con él para decirle su opinión al respecto.

“Cuando me enteré, yo le llamé, lógicamente. ¿Dónde está el Josecito que yo conozco? Esa canción… no sé ni qué decir. No veía a mi hijo por ninguna parte”, comentó en aquella oportunidad.

FOTOS DE ALBA MERY