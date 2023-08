Después de haber sido visto con diversas personalidades del espectáculo en un concierto de Karol G en Los Ángeles, entre ellas Paulina Dávila, Guerra fue cuestionado por los medios sobre una falta de respeto a la relación que lleva con Vega hace algún tiempo. El hombre de 40 años no se quedó callado y apareció para aclarar su situación sentimental.

En una conversación con los medios, el actor que redice en México dijo presente después de la salida que tuvo en Estados Unidos con amistades para afirmar que estas ideas de la gente no tenían sentido y que, si no fuese por la prensa, él ni siquiera se enteraba de los comentarios que se estaban haciendo en redes sociales, puesto que, no les presta atención.

Alberto se defiende

Guerra mostró su sorpresa por la imaginación que tienen algunos programas que ventilaron la idea de infidelidad. “No me entero, me entero aquí cuando vengo aquí y hablo con ustedes, ahorita me acaban de enseñar una nota dónde ya nos estaban divorciando”, dijo la personalidad cubana para detallar que temrinó muy admirado por todo lo que se especuló

Asimismo, con el fin de ponerle punto final al tema del aparente engaño que cometió durante este espectáculo en Estados Unidos, Alberto aseguró que su relación estaba en un momento muy estable por ambas partes, por lo cual no cabía la posibilidad de tener un problema de infidelidad, recalcando que solo importaba lo que él y su esposa piensen.

“Eso sí te puedo decir que una de las claves del éxito como pareja dentro de este negocio es no dudar, nosotros sabemos qué es lo que pasa dentro de nuestras cuatro paredes, no sale de ningún lado, nada de lo que salga de algún lado tiene una veracidad porque nadie vive en la casa, a menos que mis hijos comiencen a dar nota”, finalizó la figura pública.

Zuria niega engaño

Por su parte, Vega también fue consultada por conflictos en su relación y apareció para detallar que no había ningún tipo de problema con que su pareja pueda divertirse por su cuenta, puesto que, confiaba plenamente en él, asegurando que su vínculo amoroso estaba más sólido que nunca.

“Creo que estamos en un momento muy sólido, somos una familia, nos apoyamos mucho, tenemos dos hijos maravillosos y estoy muy contenta de que hoy pueda estar aquí porque él está filmando fuera de México y bueno, siempre procuramos estar en los momentos importantes del otro y también podemos hacer este tipo de proyectos en el que nos tenemos que ir fuera porque somos un equipo y equidad ¿no?”, detalló.

