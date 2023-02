“La casa de los famosos 3″ continúa con su emisión y cada semana una de las celebridades que concursan por el premio debe marcharse. En esta ocasión, fue el turno de Aleida Núñez, quien estuvo cerca de quedarse en el reality show, si es que Aylín Mujica la hubiera salvado.

Después de su eliminación, la actriz de “Corazón guerrero” fue invitada al foro con los conductores para comentar respecto a su salida. Allí confesó que se sintió traicionada debido a que, desde el inicio del programa, había sido muy cercana a Mujica. Pese a ello, la intérprete cubana decidió que su “amiga” siguiera nominada.

En algunos reality shows, los eliminados permanecen en hoteles o algo parecido para que la audiencia no sepa quiénes quedan en competencia. Sin embargo, dado que “La casa de los famosos” se emite en vivo las 24 horas, no hay necesidad de mantener esto en secreto.

Por ello, apenas las celebridades son eliminadas, pueden regresar a sus hogares si así lo deciden. En el caso de Aleida Núñez, ella está retornando a su vivienda en México.

¿CÓMO ES LA CASA DE ALEIDA NÚÑEZ EN MÉXICO?

La principal característica de la casa de Aleida Núñez es la luz. En muchas de sus publicaciones en redes sociales, se puede apreciar que su hogar cuenta con muchos ventanales, los que permiten que ingrese mucha luz.

Además de la luminosidad, las paredes de vidrio permiten tener una excelente vista al exterior de su vivienda, la cual está rodeada por un paisaje muy verde y que hace que conectes con la naturaleza. Definitivamente, levantarse con esa vista debe darle mucha paz.

Aleida Núñez disfrutando de la vista de su hogar, rodeada de verde (Foto: Aleida Núñez / Instagram)

En cuanto a la decoración, la actriz mexicana no se guarda nada. En algunas fotos hemos podido apreciar que no teme utilizar colores fuertes que le den contraste a lo sobrio de la madera y metal. De esta forma, tiene sillas y sillones rojos en su sala de estar y comedor.

Sin embargo, un elemento que sentimos que desentona y se vuelve demasiado “buchón” es un candelabro de vidrio que cuelga sobre su mesa de comedor. No solo no va con la decoración, sino que el techo del espacio no tiene la suficiente altura para un candelabro de ese tamaño.

Aleida Núñez, participante de "La casa de los famosos", en el comedor de su hogar (Foto: Aleida Núñez / Instagram)

Mientras tanto, una de nuestras partes favoritas es su terraza, la cual ha sido locación para sus fotos desde hace mucho. Aunque no era muy grande inicialmente, ha sabido hacerla acogedora, manteniendo la temática de madera y plantas verdes del resto de su hogar.

Hace un tiempo, también incorporó un jacuzzi en el patio trasero, lo cual puede ser muy relajante después de un largo día de trabajo, pero que ha hecho que el espacio se vea mucho más pequeño.