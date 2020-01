El programa “Magaly TV, la firme” conversó con la madre del hijo de Alexi Gómez y manifestó que interpuso una denuncia por pensión de alimentos contra el futbolista de Alianza Lima.

“Alexi Gómez eres un cobarde, sabes que tu hijo te necesita. Le has quitado la pensión y no vienes a verlo”, señaló Delany López ante cámaras.

“Alexi no cumple con mi hijo ya cuatro meses, no me da ni un solo sol. Se ha desentendido por completo de su hijo”, aseguró.

Delany López detalló que fue agredida por el futbolista cuando le reclamo por qué una mujer le enviaba fotografías a su celular.

Esposa de Alexi Gómez denunció que futbolista la agredió físicamente. (Magaly Tv. La firme)

“Le dije que me explique, me arranchó el celular y, con la punta, me dio aquí (señalándose la ceja derecha)”, contó. “Tú no tiene por qué agarrar mis cosas”, añadió.

Señaló también que está separada con el futbolista desde diciembre del 2018. "Hizo abandono de hogar. A la semana me entero de que estaba con otra mujer”, sostuvo.

La expareja de Alexi Gómez concluyó indicando que “no le parece justo” que el futbolista no se haga cargo de su hijo.