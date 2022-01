Aleyda Ortiz se había convertido en una de las conductoras más queridas del público de Univision por sus espacios en el programa “Despierta América”, por lo que se hacía raro que desde hace un tiempo no aparecía en las pantallas, lo cual despertó cierta curiosidad y preocupación entre sus fanáticos.

Ante tanta duda generada al respecto, la misma modelo y conductora habló sobre las razones por las que ya no aparecía en el programa de Univision, las cuales causaron un gran impacto entre todas las personas que siguen su carrera desde hace varios años.

Aleyda Ortiz ya no forma parte de la familia de Univision. (Foto: Getty Images)

¿POR QUÉ ALEYDA ORTIZ NO APARECE EN “DESPIERTA AMÉRICA”?

En medio de una entrevista con La Opinión, la reina de belleza puertorriqueña habló sobre lo que pasó con Univision y dejó en claro que ya no volverá a salir allí debido a que la gerencia del canal decidió no renovarle el contrato porque ya no encontró planes para ella y su participación.

“Mi contrato con Univisión expiró. Terminó un ciclo de mucho crecimiento y agradecida por todas las oportunidades”, indicó Ortiz, quien también reveló que le avisaron con tiempo que no continuaría en la cadena de televisión.

Pese a que ya no forma parte de “Despierta América” desde hace un tiempo, Aleyda Ortiz se mantiene muy apenada debido a que no se pudo despedir de su público, tal y como ella hubiera querido.

“Estoy emocionada de iniciar una nueva etapa, y abierta a nuevas experiencias y retos. Lo más difícil ha sido no haber tenido oportunidad de despedirme de mi público”, añadió.

¿QUÉ OPINA UNIVISION AL RESPECTO?

El citado medio informa también que se contactaron con representantes de la cadena televisiva para saber un poco más al respecto y allí pudieron conocer todo el agradecimiento que le tienen a la puertorriqueña.

“Estamos agradecidos por el gran trabajo que realizó Aleyda Ortiz durante sus años de trabajo con Univision y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos profesionales”, le indicaron a La Opinión.

FOTOS DE ALEYDA ORTIZ EN INSTAGRAM