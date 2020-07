La relación que mantiene el actor Alfredo Adame con sus tres hijos se torna cada vez más difícil de sostener. Además del distanciamiento que ya tenía con su primogénito, ahora ha salido a decir que rompió todo tipo de contacto con el menor. No sólo eso, por si fuera poco, además anunció que les quitará su apellido a todos.

“Me tuve que deshumanizar y decirles: ‘Ya no los quiero, no los necesito’. No lo merecen y, por lo que han demostrado, no creo que les haga falta. Voy a ver si se puede [quitarles el apellido legalmente], no lo he consultado; pero si no [se pude], se los voy a quitar yo. No son Adame ”, manifestó en una entrevista con Chismorreo TV.

Antes de estas declaraciones, el histrión había hecho público que se encontraba distanciado de Diego, el mayor de sus hijos, desde enero de 2019 y que no quería ninguna reconciliación. La razón era porque lo había insultado durante el proceso de divorcio con la madre de sus hermanos Mary Paz Banquells, con quien estuvo casado 25 años, publicó Univisión.

Alfredo Adame luchará por quitarle su apellido a sus tres hijos (Foto: Alfredo Adame / Instagram)

“Yo a este Diego Adame, Diego Banquells, perdón. No tengo relación con él ni me pone sentimental ni lo necesito ni nada. Se llama Diego Banquells. No es Adame porque yo quiero que no sea Adame. No es un digno representante del apellido Adame”, dijo.

Aunque sólo se sabía de los lazos que se habían roto entre ellos, muchos se preguntaban por qué también había incluido a sus otros dos hijos. Pues bien, Sebastián, el menor de los tres, indicó que se enojó con su padre porque le había pedido de muy mala manera ser prudente con su homosexualidad .

“Yo ni quisiera estaba esperando una separación de que ya me iba a quitar como su hijo ni me iba a volver hablar”, dijo sorprendido, " simplemente no quería hablar con él porque estaba muy molesto de la forma en la que me habló e insultó”, dijo a Chismorreo TV.

Alfredo Adame tiene un caracter muy fuerte y ha tenido choques con gente del espectáculo (Foto: Alfredo Adame/ Instagram)

Días antes, Alfredo Adame había hecho sentir su malestar por las declaraciones que hizo Sebastián sobre su inclinación sexual. “¿Tú crees que es agradable que te digan ‘tu hijo es puto’? Es un ataque. Yo le dije ‘Sebastián, por favor, sé prudente’. Después vinieron varias entrevistas y le dije ‘ya no des entrevistas en ese sentido, ¡te dije que no dieras entrevistas!’ y fue cuando le dije ‘¡cabrón, te lo dije!’. Y ahí se acabó la relación”.

Debido a la forma cómo trató a su hermano y en solidaridad, el segundo de ellos, Alejandro, se alejó de su padre , quien hace años le había dado la espalda al no apoyarlo en sus intereses profesionales cuando le dijo que quería ser artista de cómics.

Sebastián Adame dijo estar dolido con su padre por la forma en que se ha expresado de su madre y de sus hermanos. “Sí me dolió mucho, yo la verdad estaba tratando de hablar con él. Él salió en una entrevista y dijo que mi mamá era una golfa junto con mi tía Rocío [Banquells], junto con Diana Golden y fui a confrontarlo a una comida y le dije ‘oye pá, no se me hace chido que andes hablando así de mi mamá’. Estoy muy dolido, muy decepcionado. En mi caso, perdió al único hijo que de verdad quería estar con él”.

