Thalía es una de las artistas más exitosas y famosas de la industria del entretenimiento. No solo es una de las cantantes más influyentes de la escena musical, sino que se consagró como una importante actriz de telenovelas. En la década de los 90, la mexicana se ganó el cariño del público al protagonizar “María Mercedes”, “Marimar” y “María La del Barrio”, actuaciones que le dieron mucha popularidad y la consagraron como ‘La Reina de las Telenovelas’.

A sus 48 años, la artista mexicana presume de una amplia trayectoria como cantante y actriz que la han consolidado como una de las celebridades más importantes de las últimas décadas. Está casada con el empresario estadounidense Tommy Mottola, con quién tiene dos hijos: Sabrina Sakaë Mottola y Matthew Alejandro Mottola Sodi.

Thalía está casada con el empresario estadounidense Tommy Mottola, con quién tiene dos hijos (Foto: Thalía/ Instagram)

Aunque Thalía ha tenido grandes éxitos profesionales y personales, también ha enfrentado momentos muy duros a lo largo de su vida. Uno de ellos fue cuando falleció su expareja Alfredo Díaz Ordaz, con quien tenía planes de boda, pero lamentablemente la muerte los separó. Aquí te contamos esta trágica historia de amor de la cantante mexicana.

ALFREDO DÍAZ ORDAZ, EL NOVIO QUE SE LE MURIÓ A THALÍA CUANDO GRABABA “MARIMAR”

Thalía y Alfredo Díaz Ordaz se conocieron en 1989. Él se encargó de producir los discos debut de la cantante como solista, “Thalía” (1990) y “Mundo de cristal” (1991). Los rumores sobre un posible romance entre los dos eran muy fuertes y la pareja jamás lo negó.

“Nos llevamos muy bien, compartimos muchos sentimientos tanto musicales como emocionales y pues no sé, tiempo al tiempo”, comentó Thalía en aquel tiempo en una entrevista ante los rumores de un romance.

La relación de Thalía y Alfredo Díaz Ordaz llamó la atención de la prensa debido a la diferencia de edades, él era 20 años mayor que ella, a pesar de ello, su noviazgo fue sólido. Su romance duró cuatro años y, de acuerdo con Univisión, ya había planes de boda. “Todavía tengo el anillo, el traje de novia y las tarjetas que se enviarían a los invitados”, declaró Thalía en el 2000.

Thalía y Eduardo Capetillo protagonizaron “Marimar”, una de las telenovelas más exitosas de la década de los 90 (Foto: Thalía/ Instagram)

Lamentablemente, la hermosa historia de amor de la pareja llegó a su fin con la muerte del hijo del expresidente de México, Alfredo Díaz Ordaz, quién falleció víctima de hepatitis en 1993.

La estrella mexicana recibió la trágica noticia del deceso de su novio cuando se encontraba filmando la telenovela “Marimar” que co-protagonizó con Eduardo Capetillo. Así lo contó Thalía durante una entrevista que le realizó Verónica Castro para el programa “Mentiras y Verdades” en 2007.

“Fue terrible porque estábamos grabando la escena de la entrada de la telenovela que estoy en la ventana, como en un ojo de piedra, donde ‘Marimar’ salía con su perrito. Estábamos filmando eso y corte a comer”, dijo en aquella charla.

“De pronto, mi mamá me pasa un celular, con la cara así como desencajada, y yo dije: ‘¿oye qué pasa?’, y me dan la noticia, la noticia de que acababa de fallecer; me quedé petrificada, como en shock, como esto no está pasando y lo primero que hice, yo me acuerdo, fue salí a correr, dejé la comida y me eché a correr, yo me estaba desmayando, me sentía mal”, agregó.

Thalía reveló que su trabajo la ayudó a superar la pérdida de quién señala fue uno de sus grandes amores

“Recuerdo muy bien que me senté en un árbol y me puse a llorar y recuerdo que dije: ‘espero que estés bien, donde quiera que estés, ¿estás bien?, y en ese momento vino un viento, no me preguntes cómo, y ese árbol se empezó a mover con el viento y cayeron flores, muchas florecitas chiquitas”, contó.

“Él y yo teníamos una complicidad muy grande con las flores y recuerdo que eso fue como un alivio diciendo: ‘estoy bien, sigue adelante, sigue trabajando, sigue haciendo tus cosas, estoy bien’”, agregó.

Thalía y Alfredo Díaz Ordaz se conocieron en 1989, él fue el encargado de producir sus discos debut como solista "Thalía" (1990) y "Mundo de cristal" (1991) (Foto: Thalía/ Instagram)

“Esas lágrimas de esa novela fueron muy reales. Hay situaciones en tu vida que tu escapatoria de alguna forma es sacarlas a través de tu trabajo”, señaló la actriz mexicana.

En abril del 2019, Thalía volvió a recordar a su gran amor y confesó que la canción “Sangre” la compuso en recuerdo de su amado Alfredo Díaz Ordaz.

“Hay canciones que se quedan para siempre y “Sangre” es una de ellas. Esta canción la escribí en el momento en el cual entendí de qué se trataba el amor; que sientes que es un amor que viene de otras vidas, de otros espacios, de otros momentos, de otras reencarnaciones, si es que crees en eso, y que no es un amor temporal, un amor por siempre, que la materia ni el tiempo puede destrozar. Y esta canción la compuse en toda esa analogía de lo que era el amor para mí en esa época”, recordó la interprete.

