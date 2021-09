Una de las series que se viene imponiendo semana tras semana en Netflix es “Alice in Borderland”, producción japonesa que está basada en un juego y tres amigos atrapados en este. Para que sepas más de esta realización dramática de ciencia ficción te contamos qué pasó y lo que significa el final de la temporada.

En los últimos meses, “Alice in Borderland” ha logrado mantenerse entre las 10 series más vistas del catálogo de Netflix. Cabe precisar que la trama se basa en el manga del mismo nombre que ideó Haro Aso. Las escenas están ambientadas en la ciudad de Tokio, que misteriosamente se ve deshabitada.

Durante el desarrollo de la historia se ve cómo los supervivientes deben tener competencias brutales y fatales, las cuales eran organizadas por maestros de juegos totalmente extraños. El personaje principal de la serie lo interpreta el actor Kento Yamazaki.

A Kento se le suman otros dos actores, que interpretan a los amigos del personaje principal. Ellos son Yuki Morinaga y Keita Machida, quienes se verán obligados a jugar los peligrosos retos para así encontrar la salida y la civilización. Ahora, vamos con lo que pasó al final de la serie asiática.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “ALICE IN BORDERLAND”?

En el último episodio de “Alice in Borderland” se ve cómo Arisu intenta convencer a Aguni de que deben unirse para encontrar a la bruja y de esta manera detener la matanza del grupo atacante. En otro rato de la serie, Arisu se da cuenta que Aguni no es la bruja. Ya en los instantes finales Aguni descubre que las armas de su amigo están descargadas, lo que se puede interpretar que no tiene ganas de seguir viviendo.

Luego, Asahi graba todo lo que pasa en el juego desde el momento en el que ingresa y esto es de mucha utilidad para Arisu y Usagi, pues descubren que dos de sus amigos fueron llevados a un centro de observación del juego. Hay que tener en cuenta que la victoria de un jugador significa la derrota de un crupier, por lo que todos fueron víctimas del juego.

La primera temporada de “Alice in Borderland” consta de ocho capítulos (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGINIFICA EL FINAL DE “ALICE IN BORDERLAND”?

Los seguidores de la serie “Alice in Borderland” se hacen muchas preguntas para poder darle un significado al capítulo final de la entrega japonesa, las cuales trataremos de ir respondiendo a continuación.

Una de las preguntas de los internautas tiene que ver con las reglas del juego Ten of Hearts. Se sabe que Momoka, es una de las residentes de la playa, quien fue encontrada muerta dentro de las instalaciones del hotel, con un cuchillo en el pecho. Una de las reglas del juego, comunicadas a través de un móvil, era encontrar a la Bruja, el asesino y quemarlo en la hoguera, justo en los exteriores del hotel.

El capítulo 8 de la serie se ve cómo inicia con el tenso enfrentamiento entre todos los residentes de la playa en el lobby del hotel. Al final se reveló que Momoka y Asahi eran distribuidores en el juego y solo fingían ser participantes. Con cada muerte conseguían vivir más tiempo, pero la culpa no deja en paz a Momoka hasta que se suicida.

En tanto, aunque los cuatro supervivientes, Arisu, Usagi, Chishiya y Kuina, son nombrados “ganadores”, no pueden salir del juego, ya que la “siguiente etapa” comenzará al mediodía del día siguiente. Esto demostraría que los creadores tienen una segunda entrega en mente.