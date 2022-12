CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En la segunda temporada de “Alice in Borderland” (“Imawa no Kuni” en su idioma original), la serie japonesa de Netflix basada en el manga homónimo de Haro Aso, los protagonistas continúan atrapados en ese extraño mundo de perversos juegos. Pero las pruebas se vuelven cada vez más mortales y Tokio se ha vuelto más salvaje y cruel.

Luego de que Arisu, Usagi, Kuina y Chishiya esperan más de una hora en el cruce de Shibuya la siguiente etapa, aparecen nuevos jugadores que son atacados con armas de largo alcance. Al ver que se trata de la siguiente prueba, los sobrevivientes comienzan a correr y no tardan en comprender que deben escapar del rey de espadas. En el proceso, Chishiya se separa del grupo, el resto llega a otra estación de juego.

Arisu y su equipo deben enfrentar al equipo del Rey de Trébol, que se revela en todo su esplendor. Para ganar deben conseguir más puntos que sus oponentes, lo que no resulta una tarea sencilla debido a las reglas. Mientras trata de superar a Kyūma, el protagonista de “Alice in Borderland” descubre que sus adversarios son ciudadanos, así que intenta descubrir más sobre el mundo donde están atrapados.

Cuando faltan menos de veinte minutos para el final del juego, Tatta se sacrifica por el equipo y le entrega su brazalete a Arisu para que consiga vencer a Kyūma. Tras otras victoria ¿Podrá Arisu regresar al mundo real? Y, si lo hace, ¿valdrá la pena todo lo que ha perdido?

Kyūma, el rey de trébol, dándole la mano a Arisu en la segunda temporada de "Alice in Borderland" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “ALICE IN BORDERLAND”?

En tanto, Chishiya debe superar una prueba de confianza. El juego que al principio parecía que duraría mucho tiempo se termina más pronto de lo que esperaban debido a las mentiras de los participantes. Al final Chishiya y otros dos jugadores sobreviven tras desenmascarar al jota de corazones.

Tras vencer al rey de trébol, el grupo del protagonista de “Alice in Borderland” decide separarse. Arisu trata de seguir al lado de Usagi, pero un ataque del rey de espadas los divide. El primero es rescatado por Aguni y juntos se proponen encontrar y matar al que los persigue.

Cuando llega el momento de enfrentar a la reina, Arisu y Usagi se vuelven a reunir. Una vez más están a punto de perder, pero en la última ronda logran convencer a los otros jugadores de no perder la esperanza de volver a casa y consiguen la victoria.

Antes de morir, la reina revela que también fue una jugadora y que luego de que terminen todas las pruebas encontrarán las respuestas que tanto buscan. Por su parte, Chishiya conoce al Rey de Diamantes en la Corte Suprema y luego de una prueba muy complicada gana gracias a su oponente.

En medio de un cruce de Shibuya cubierto de maleza, Niragi reta a Arisu. El primero sabe que su muerte es inevitable, así que se propone torturar al resto. Cuando Niragi dispara contra Usagi, Chishiya se interpone y queda gravemente herido. En ese momento, el rey de espadas ataca y el grupo vuelve a unir fuerzas.

Usagi y Arisu enfrentando a la reina en la segunda temporada de "Alice in Borderland" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “ALICE IN BORDERLAND”?

¿Arisu y los sobrevivientes logran vencer a todos sus oponentes?

Después de una ardua batalla, los protagonistas logran derrotar al rey de espadas, pero en el proceso Kuina, Ann, Aguni y la recién llegada Heiya resultan gravemente heridos. Así que, solo Arisu y Usagi se preparan para enfrentar a la reina de corazones, Mira, quien les explica que deben sobrevivir a tres rondas de croquet.

Lo que parece un juego sencillo se complica cuando Mira los invita a tomar el té con la intención de demorar el juego y que las heridas de Usagi la hagan sucumbir. Arisu trata de retomar el juego, pero queda atrapado en la verdad que la reina de corazones le revela.

Mira habla del futuro, realidad virtual, extraterrestres, androides y otros relatos falsos para provocarlo. Candado de sus mentiras, el protagonista de “Alice in Borderland” intenta asesinarla, pero Usagi lo detiene. No obstante, Mira no se detiene y le hace creer que está internado en un centro psiquiátrico, que ella es su doctora, que Usagi es una paciente con la que ha creado un vínculo y que todo ese mundo solo está en su cabeza.

Para hacerlo reaccionar, Usagi se corta la muñeca y logra que Arisu continúe con el juego. Tras esa última victoria, Mira muere y los juegos finalmente terminan.

¿Los sobrevivientes regresan al mundo real?

Los sobrevivientes tienen dos opciones: aceptar o rechazar su residencia permanente en ese mundo. Arisu, Usagi, Kuina, Chishiya, Aguni, Heiya y Niragi rechazan la oferta, mientras que Banda y Yaba la aceptan. ¿Se convertirán en los próximos directores del juego?

Posteriormente, todos los que rechazaron la residencia despiertan en un hospital con distintas lesiones. No recuerdan nada respecto a los juegos y tampoco se conocen. Más tarde, les explican que sus corazones se detuvieron por un minuto cuando un meteorito impactó contra la tierra.

Cuando Arisu y Usagi se reencuentran siente que se conocen de algún lado, pero no tienen idea de donde, no obstante, deciden caminar juntos por los jardines del hospital. Parece que los aterradores juegos terminaron, sin embargo, al final de la segunda temporada de “Alice in Borderland” aparece la carta del Joker. ¿Significa que el juego aún no ha terminado? ¿Siguen atrapados en ese mundo?