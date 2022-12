Desde que “Alita: Battle Angel” se estrenó en cines en el 2019, su éxito fue rotundo y no demoró en acumular una gran cantidad de fanáticos, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, donde la historia cautivó a chicos y grandes, hombres y mujeres y a todo aquel que se dio un tiempo de ver cada una de sus emocionantes escenas.

Producto a todo lo que generó, el largometraje acumuló más de 405 millones de dólares como recaudación, siendo un montó destacable para cualquiera, incluyendo como la productora 20th Century Fox, la cual se habrá relamido al ver todo el dinero que ingresó a sus arcas por aquellas épocas.

Al ser un proyecto que dio muy buenos frutos, se asumía que no tarde mucho en haber una secuela con la finalidad de aumentar las cuentas bancarias, provocando una alegría enorme en sus fans, quienes ya soñaban con una segunda parte de Alita y compañía. sin embargo, el tiempo pasó y nunca se confirmó una secuela.

¿QUÉ PASÓ CON LA SECUELA DE “ALITA: BATTLE ANGEL”?

Tanto productores, como actores y hasta fanáticos, se imaginaban una segunda parte luego del éxito de la cinta, pero esta nunca llegó. ¿La razón? Todo se debería a un tema dirigencial, específicamente a la venta de Fox, que fue comprada por la compañía Disney.

Este cambio hizo que varios proyectos entren en pausa y uno de ellos fue la secuela de “Alita: Battle Angel”, pese a la molestia de los seguidores de la historia, que eran muchísimos y que, sin duda, iban a significar un nuevo ingreso fuerte para la compañía.

Es más, hasta ahora existe campañas en redes sociales para que el largometraje tenga una nueva parte, pero todo será cuestión de ver lo que suceda en el futuro.

¿HABRÁ UNA SEGUNDA PARTE DE “ALITA: BATTLE ANGEL”?

Recientemente, la fusión de 20th Century Fox a todo lo que representa Disney ya terminó, así que hay mayores posibilidades de que esto suceda, aunque dependerá en sí de la compañía que se hizo famosa por su personaje de Mickey Mouse.

Aprovechando esta coyuntura empresarial, el productor Jon Landau se mostró muy emocionado con la posibilidad de grabar una segunda parte. Incluso, dice que ha hablado del tema con su colega Robert Rodríguez.

“Robert y yo tuvimos una conversación al respecto hace unas semanas y estamos muy emocionados con esa perspectiva. Creemos que hay más historias que contar con ese personaje”, fueron las palabras de Landau.

No obstante, todavía no hay una oficialización ni rumores de este posible proyecto, por lo que hay que esperar si Disney opta o no por desarrollarla.

