Hace unos días se reportó que la exactriz Allisson Lozz se encontraba muy grabe a raíz del COVID-19 y ante el revuelo que generó esta noticia, la directora de ventas salió al frente y negó esta información. Además, aseguró que ella hace mucho que no habla con la prensa y pidió que no la busquen más.

La retirada actriz mexicana utilizó su cuenta de Instagram para desmentir todos estos rumores que se dieron al rededor de su salud, así que marcó distancia con los medios de comunicación y pidió a la prensa enfocarse en otros artistas que sí desean y necesitan que los promocionen.

Además, aprovechó el momento para recalcar que ella no es famosa y que no tiene intenciones de regresar a la actuación, ya que está feliz con su nueva vida.

¿QUÉ HA DICHO ALLISSON LOZZ?

Allisson Lozz decidió salir al frente para desmentir esa noticia que se había dado durante las ultimas horas y además, volvió a remarcar que no es famosa.

“Muchísima gente, amigos, familia de México, me está preguntando que si tengo coronavirus y que estoy bien mala y quien sabe qué, y no. No tengo coronavirus. Tuve hace unos 5 meses, pero gracias a Jehová no fue nada grave. A mí me dolió mucho el cuerpo, mi esposito perdió el sentido del olfato, mis niñas tuvieron fiebre una tarde. La que se puso un poquito mala fue mi mamá, ella sí llegó al hospital, pero rápido se recuperó. Gracias a Jehová ya estamos hace mucho como si nada”, explicó Allisson a través de su cuenta de Instagram.

Para Allisson Lozz, sus hijas lo son todo (Foto: Instagram)

La exactriz aseguró que los medios de comunicación llevan mucho tiempo buscándola para entrevistarla, algo que, según dejó claro, no sucederá ni ahora ni en un futuro.

“Desgraciadamente desde hace tiempo los medios me están buscando, me mandan mensajes, que si puedo darles una entrevista. Yo no hablo con medios desde nunca, hace más de 10 años yo no hablo con medios. ¿Por qué? Porque yo no soy artista. Yo soy directora de ventas Mary Kay y es por eso que yo tengo esta cuenta abierta”, aseveró Allisson.

“Yo no soy artista, ni quiero serlo, ni quiero tener nada que ver con ningún medio de comunicación. Y pues sí, a veces se aprovechan de eso para decir cosas que tal vez creen que yo no puedo desmentir. Pero esta es la única cuenta donde ustedes van a saber realmente qué pasa. Y no, todo lo que están diciendo es falso. Yo sé que ellos viven de eso, tienen que inventar cosas para ponerlo, pero espero que encuentren realmente artistas de los cuales hablar. La realidad es que hay muchos artistas que seguramente quieren que hablen de ellos, que los promocionen y todo. Yo no. Yo no quiero que ni me promocionen ni nada. Yo les agradezco, pero yo no necesito que nadie me promocione ni que me publiquen”, reiteró.

Allisson Lozz volvió a dejar claro que no tiene ninguna intención de regresar al medio artístico.

“Yo estoy acá feliz de la vida y no quiero volver al medio artístico, lo he dicho muchas veces y aquí lo vuelvo a repetir. Estoy feliz con mi vida actual y así seguiremos”, dijo.