El cine asiático no hace más que demostrar su gran nivel con diversas producciones, unas más populares que otras. Por supuesto, está la ganadora de cuatro Premios Óscar, “Parásitos” de Bong Joon-ho, que fue la cinta revelación de 2020. O también la reciente “Drive my car”, la película dirigida por Ryūsuke Hamaguchi basada en el cuento homónimo de Haruki Murakami, que se llevó un Óscar, pero fue opacada por el incidente entre Will Smith y Chris Rock.

En ese contexto, hay una cinta que acaba de llegar al streaming y que es una de las joyas actuales de la filmografía surcoreana. Su historia ha retratado un fenómeno social reciente en su país, los llamados holojok, personas que han decidido vivir solas, alejados de familiares y amigos, sin mayor interacción que la necesaria para trabajar o alimentarse.

Se trata de “Aloners” o “Honja saneun saramdeul” (“Solitarios” en su traducción al español), la cinta surcoreana de Hong Sung-eun. La primera película de la realizadora apareció en 2021 y ha generado elogios en diversos festivales internacionales, como el de Turín. Conoce más de su trama y dónde puedes verla de manera online.

Jina en su habitación para uno durante la película (Foto: Korean Academy of Film Arts)

¿DE QUÉ TRATA “ALONERS”?

La película sigue la vida solitaria de Jina, una joven que trabaja en un call center, donde destaca por su trato eficiente con todo tipo de clientes, desde los malhumorados hasta los que creen ser viajeros en el tiempo. La mujer ha sabido suprimir sus sentimientos y, como si fuera un robot, se ha convertido en la mejor trabajadora de la atención al cliente de una empresa de tarjetas de crédito.

Ella es una holojok: alquila un departamento pequeño para una persona, no tiene amigos, come y duerme sola, frente a su celular o su televisor. Tiene un vecino que intenta hablarle, otro joven solitario, pero lo ignora. Su padre la busca para solucionar un tema legal y ella solo siente repulsión de escucharlo.

La vida de Jina cambiará con dos momentos disruptivos en su vida: la muerte de su vecino y la llegada de Soo-jin, la nueva trabajadora a la que deberá instruir para que pueda atender llamadas sin problemas. La dureza del fallecimiento solitario y la resolución de Soo-jin de expresarse trastocarán la rutina de la protagonista.

“Aloners” es una historia sobre la soledad en Corea del Sur, pero también de una realidad mundial en la que nos aislamos dentro de los aparatos tecnológicos para evitar afrontar las distintas formas de sentir. Jina, por ejemplo, vadea la encrucijada que tiene con su padre a través de la represión, ocultándose en una vida aparentemente sin mayores sobresaltos, una burbuja que terminará por explotar ineludiblemente.

Los holojok, el tipo de vida que llevó la cineasta Hong Sung-eun, es la matización máxima de esa tendencia que atraviesa al mundo, un cuadro lleno de cabezas inclinadas hacia las redes sociales, sin mirar ni conversar ni encarar la realidad, una forma de evasión que nos convierte en náufragos silenciosos y angustiados en un irónico mundo de conexiones.

Jina, con auriculares, junto a Soo-jin, quien tiene dos cafés en las manos (Foto: Korean Academy of Film Arts)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “ALONERS”?

Gong Seung-yeon como Jina

Jeong Da-eun como Soo-jin

Seo Hyun-woo como Seong-hoon

Kim Mo-beom como el vecino de al lado

Kim Hae-na como la jefa de equipo

Byun Jin-soo como un amigo de Seong-hoon

Jeong Seong-min como un amigo de Seong-hoon

Park Dong-wook como Ju-min, asistente a los ritos ancestrales

Kim Hyun-sik como oficial de policía

Ahn Jung-bin como policía vestido de civil

Kim Gwi-rye como la madre

Park Jung-hak como el padre

Jina junto a su padre, sentados en un sillón (Foto: Korean Academy of Film Arts)

¿CÓMO VER “ALONERS”?

La película surcoreana “Aloners”, la ópera prima de Hong Sung-eun, está disponible en la plataforma de streaming Mubi. Si quieres ver la cinta de manera online, puedes dar click en este enlace.

