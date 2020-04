“American Horror Story”, la serie de antologías de horror creada por Ryan Murphy, empezó en 2011 y está por estrenar su décima temporada. Aunque por el momento se conocen muy pocos detalles de esta nueva entrega, el creador compartió una imagen que podría dar alguna que otra pista sobre la temática escogida para esta ocasión.

Si bien ni el creador ni la cadena FX han confirmado la temática de la décima temporada de la antología, los fans han comenzado ya a rumorear diferentes posibles tramas a raíz de las pocas pistas publicadas de forma oficial.

Macaulay Culkin se suma a la décima temporada de la serie (Foto: Instagram/ Ryan Murphy)

Muchos apuntan a que el mar podría centrar las tramas de los nuevos personajes, ya que aparecía de fondo en el anuncio del reparto con el eslogan “las cosas empiezan a ir mal en la costa...”. Habrá que esperar a ver si ‘AHS’ irá por derroteros más realistas, como un posible asesinato o naufragio, o por otros más fantasiosos como monstruos marinos o barcos fantasma.

En una entrevista con TVLine, Murphy habló sobre sus planes para esta nueva entrega. “La temporada histórica es sobre reunir a los actores favoritos de los fanáticos [que] ayudaron a convertir este programa en lo que es, que creyeron en él desde el principio". Así que los fans esperan ver rostros conocidos en la décima temporada.

RYAN MURPHY INSINÚA EL REGRESO DEL HOMBRE DE GOMA EN LA TEMPORADA 10

A través de sus redes sociales, el creador Ryan Murphy publicó una foto del famoso Hombre de Goma o Rubber Man, uno de los grandes iconos de la primera temporada de ‘AHS’ que después ha aparecido en repetidas ocasiones.

Dylan McDermott, Zachary Quinto, Cody Fern y Evan Peters se han enfundado el ajustado traje de látex en alguna ocasión y ahora parece que, o bien volverá a ponérselo alguno de ellos, o bien le cederán el testigo a un nuevo actor.

Recordemos que la última vez que vimos a Rubber Man fue en ‘Apocalypse’, cuando el villano de la temporada, Michael Langdon (Cody Fern), se puso este traje de látex porque le recordaba a su padre.

A la imagen del Hombre de Goma en las redes sociales de Ryan Murphy, previsiblemente tomada durante el rodaje de la décima temporada de la serie, le acompaña el texto “próximamente”. Es uno de los pocos adelantos de las nuevas tramas, de las que solo se conoce el flamante fichaje de Macaulay Culkin y el regreso de intérpretes históricos como Sarah Paulson, Evan Peters, Billie Lourd, Kathy Bates o Lily Rabe.

De momento no conocemos el título ni detalles del argumento de la décima temporada de la serie que emite FX en Estados Unidos y que en España podremos ver a través de FOX.

Adelanto de Ryan Murphy sobre la décima temporada de la serie (Foto: Instagram/Ryan Murphy)

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 10 DE “AMERICAN HORROR STORY”

El 26 de febrero, a través de un video teaser en su cuenta de Instagram, Ryan Murphy confirmó qué actores regresarán y quienes se unirán a “American Horror Story”.

Sarah Paulson

Evan Peters

Lily Rabe

Billie Lourd

Leslie Grossman

Kathy Bates

Angelica Ross

Finn Wittrock

Macaulay Culkin

A inicios del 2020, Sarah Paulson confirmó su participación en la nueva entrega del drama de antología. “Puedo confirmar que estaré en la próxima temporada, no tengo idea de que tratará, pero no volveré como un personaje invitado, seré un personaje central”, contó a The Wrap.

Pero el fichaje más comentado fue el de Macaulay Culkin, quien ha tenido breves apariciones en televisión como invitado y en una entrevista con la revista Esquire manifestó su deseo de volver a la actuación.

Ver esta publicación en Instagram #AHSSeason10 Una publicación compartida por Ryan Murphy (@mrrpmurphy) el 26 de Feb de 2020 a las 7:50 PST

EQUIPO CREATIVO

Creación: Ryan Murphy y Brad Falchuk

Música: James S. Levine

Producción: Ryan Murphy

Producción ejecutiva: Dante Di Loreto, Tim Minear, James Wong, Jennifer Salt, Bradley Buecker

Cinematografía: Michael Goi

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de American Horror Story 1984

TE PUEDE INTERESAR