La serie que ha conquistado a la teleaudiencia española es “Amor a segunda vista”, el éxito turco que se emite por la señal de divinity y que ha logrado superar los altos picos de audiencia de otras producciones como “Love Is in the Air”. Conocida como Ask Yeniden en su idioma original, la novela emitió su primer capítulo el 10 de febrero de 2015 y finalizó el 14 de junio de 2016.

Esta comedia romántica cuenta con dos temporadas que giran en torno a sus protagonistas, interpretado por las estrellas Özge Özpirinççi y Buğra Gülsoy, quienes son conocidos por ser el rostro de otros grandes éxitos como “Mujer” y “Mi hija”, respectivamente.

La novela llegó a España este año y ha alcanzado más de 30 países en todo el mundo. La trama cuenta la historia de dos desconocidos, Zeynep Taşkın y Fatih Şekercizade, que coinciden en el mismo vuelo de regreso a casa. Como ninguno está preparado para afrontar las obligaciones familiares, deciden hacerlo juntos fingiendo estar casados. ¿De qué trata el capítulo de hoy? Descúbrelo en las siguientes líneas.

Los actores turcos Özge Özpirinççi y Buğra Gülsoy en sus papeles de Zeynep Taşkın y Fatih Şekercizade, respectivamente (Foto: Süreç Film)

¿QUÉ PASARÁ EN EL PRÓXIMO EPISODIO?

ZEYNEP Y FATIH POR FİN SE CASAN

La complicidad entre los jóvenes aumenta con la búsqueda de Selin y Orhan, sobre todo cuando varias horas después de intentar encontrarlos ella lo besa. Faith no puede creerlo y se queda paralizado. Después de tanto dudarlo, la pareja finalmente se casa; eso sí, una gran determinante fue el padre de Zeynep, quien asiste al refugio con el imán y los obliga a contraer matrimonio.

Después de la boda, los padres de Selin y Faith aparecen en el evento, donde la matriarca apenas se entera que sus hijos ya están casados, lo que sin duda la deja impactada.

MUKADDES ES TRAICIONADA

Los planes de Mukades no funcionan. Tras el secuestro fallido de Sevket, la mamá de Fatih descubre que ha caído en una trampa. La persona a la que contrató para hacer el trabajo sucio resultó ser amigo del padre de Zeinep, por lo que planearon engañarla y ella termina en el mar.

SOSPECHAS

La madre de Fatih continúa impaciente por todo lo ocurrido, la poca privacidad la sobrepasa y su suegra tiene su propia teoría: “Antes de la visita de Irem la prensa no sabía nada de esto”, le dice su nuera, quien sigue confiando en la que fuera novia de su hijo.

ARREGLAN SUS DIFERENCIAS

Orhan y Selin analizan el secuestro mientras todos se encuentran buscando a los jóvenes. “Siento lo de ayer, no sabía que tus intenciones no eran malas. No me has puesto una mano encima, me has preparado el desayuno y me has preparado café. No quieres hacerme daño pero sigue siendo delito que me retengas. Si mi familia te denuncia irás a la cárcel”, le dice Selin a Orhan, mientras el hombre le dice que solo sigue órdenes.

Zeynep, interpretado por Özge Özpirinççi, es una joven que vive feliz con su padre y su tía. Ella vive en Estado Unidos, pero regresa a casa cuando descubre que está embarazada y sola (Foto: Süreç Film)

¿CUÁL ES EL HORARIO DE “AMOR A SEGUNDA VISTA” POR DIVINITY ESTA SEMANA?

“Amor a segunda vista”, que se estrenó el pasado viernes 1 de octubre, se trasmite de lunes a viernes a las 17:15 horas a través de Divinity en España.

Los usuarios también pueden ver los nuevos episodios, de manera online y en directo, por medio de la plataforma de streaming Mitele PLUS, que contará con todos los capítulos estrenados hasta el momento y adelantos exclusivas de “Ask Yeniden” y otras telenovelas turcas.

Debido al éxito de “Amor a segunda vista”, Mediafest anunció que el melodrama turca también se estrenará en Telecinco, el viernes 15 de octubre de 2021 a las 8:00 pm.

Pero, ¿tendrá en mismo éxito que “Mujer” y “Mi hija” o tendrá el mismo destino que “Love Is in the Air” y “Mi hogar, mi destino”?