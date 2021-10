Zeynep Taşkın y Fatih Şekercizade, protagonistas de “Amor a segunda vista”, empezaron su historia viviendo mil y una aventuras luego de mentir a su familia que se casaron; y algo que ya se veía venir ocurre: ambos comienzan a sentir verdaderos sentimientos.

En los capítulos más recientes de la telenovela turca que transmite Divinity, la audiencia española pudo ver a Zeynep confesando uno de sus mayores miedos a Fatih: “Suelo estar sola, la gente acostumbra a irse de mi vida”. La respuesta de su ‘marido’ le dará un poco de tranquilidad: “Yo no me iré nunca”. No obstante, las cosas se complicarán en los próximos episodios.

Zeynep y Fatih pasarán por varias tensiones, sobre todo, por Ertan. Justo cuando parecía que iban a dar el paso para convertirse en una familia de verdad, el exnovio de la joven madre ha provocado un fuerte distanciamiento de la pareja protagonista de “Aşk Yeniden” (en su idioma original).

Zeynep Taşkın y Fatih Şekercizade, protagonistas de “Amor a segunda vista” han vivido un tenso momento debido a la ex pareja de la joven madre (Foto: Süreç Film)

HORARIO DE ESTA SEMANA DE “AMOR A SEGUNDA VISTA”

Si quieres saber qué ocurre entre los protagonistas de “Amor a segunda vista”, ahora que se encuentran separados, pues seguir la historia de lunes a viernes a las 17:30 horas, en Divinity.

¿SE PUEDE VER ONLINE?

Sí, los fanáticos y seguidores de la telenovela turca deberán suscribirse a la plataforma digital Mitele PLUS donde podrán disfrutar de cada uno de los capítulos sin interrupciones. Para ello, tendrán que pagar una cifra correspondiente a la suscripción elegida.

¿QUÉ PASARÁ ESTA SEMANA EN “AMOR A SEGUNDA VISTA”?

Después de unas horas y tras hablar con su mejor amiga, Zeynep se sincera con Fatih. “Me escondo tras de ti ante mi padre, ante mi familia y ante todo el mundo. No he tenido el valor y la fuerza para enfrentarme a la realidad que estoy viviendo, pero esta vez sí que iba a enfrentarme a todo. Iba a decirle a Ertan que no quiero verlo, pero no escudándome en un matrimonio sino diciéndole lo mal que lo había hecho y no me permitiste hacerlo”, le dice la joven.

“No me fue a EEUU solo por Ertan. Estaba harta de que mi padre me dijese cómo vivir y cómo comportarme y hoy has hecho lo mismo. Has intentado decir cómo debo hacer las cosas. No quiero que me traten así. Puedo y sé tomar mis propias decisiones. Sé luchar por Selin y por mí sin que me protejan”, agregó.

La protagonista necesita poner las cosas en orden, por eso decide alejarse de Fatih. En el próximo capítulo de “Amor a segunda vista”, la joven llegará con su hijo a su nueva casa, la del abuelo de Fadik. Donde piensa pasar un buen tiempo para reflexionar sobre su vida. Aunque sus planes se complicarán luego que una vecina del barrio y las descubre llegando a la vivienda.