Nilay Deniz es una de las actrices turcas más famosas en el mundo. Esta distinción se la ha ganado tanto en su país como en el resto de rincones en donde se hizo popular por su actuación en la telenovela “Amor a segunda vista”. Aquí conoceremos un poco más de la artista, pero sobre todo por qué su divorcio con Erçin Karabulut fue tan comentado en su momento.

Tras el final de “Love is in the air”, la afición ha esperado con mucha expectativa una nueva producción turca que los mantenga tan enganchados como lo ha sido esta telenovela. Es de esta manera que Mediaset estrenó “Amor a segunda vista”, en donde podemos ver a Deniz. Sin duda, la programación de TV española sigue apostando por estos productos que son todo un boom en niveles de audiencias.

Pese a que Nilay Deniz no tiene el papel protagónico en esta ficción, sí tiene una participación importante junto a la actriz principal, quien es nada menos que Özge Özpirinçci, recordada por su desempeño en “Mujer”. Ella deberá fingir estar casada con un viejo conocido. Además, compartirá diversas aventuras junto a otro consagrado actor turco como es Buğra Gülsoy.

POR QUÉ EL DIVORCIO DE NILAY DENIZ Y ERCIN KARABULUT FUE TAN COMENTADO EN TURQUÍA

Sobre Nilay Deniz en “Amor a segunda vista”, diremos que su personaje es la hermana de Fatih (Buğra Gülsoy). La cadena Divinity explica mejor el perfil de su papel en la ficción turca: “Una joven de 18 años alegre y despreocupada que, a diferencia de su hermano, nunca toma en serio a su madre”.

Nilay Deniz como Selin Şekercizade junto a Özge Özpirinççi como Zeynep Taşkın en "Amor a segunda vista" (Foto: Süreç Film)

En sus redes sociales, se puede ver cómo Nilay Deniz demuestra un amor infinito por sus mascotas, a quienes atiende y dedica más tiempo desde que se divorció de Erçin Karabulut, con quien estuvo casada por tres años. Esta ruptura estuvo en boca de todos los medios de espectáculos de Turquía, pues desde que se conocieron en un set de televisión, la relación era bastante mediática.

Hasta el momento no se sabe a ciencia cierta por qué terminó el romance entre la pareja, pero los diversos medios que le dedicaron varias horas al fin del vínculo, aseguran que fue Deniz quien decidió alejarse, pues “tenían opiniones muy diferentes”. Tras lo sucedido la intérprete también decidió no seguir usando el apellido de su entonces marido, además de borrar las fotografías y videos que tenían juntos en las redes.

Hasta el momento no se sabe a ciencia cierta por qué terminó el romance entre la pareja (Foto: Instagram)

¿QUIÉN ES NILAY DENIZ?

Nilay Deniz nació en 1993 en Aydin, región conocida en Turquía por su fertilidad y productividad desde la Antigüedad. Actualmente tiene 28 años de edad. Después del colegio, estudió actuación, para debutar a los 17 años con un papel secundario en “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi”, una serie turca sobre crímenes y detectives basada en las novelas Her Temas İz Bırakır (Cada contacto deja un rastro) y Son Hafriyat (Última excavación) de Emrah Serbes.

Luego de su aparición por primera vez en la televisión durante el 2010, Deniz continuó su carrera con papeles recurrentes en series como “Ah Neriman”, “Güneşi Beklerken”, “20 Dakika”, “Mor Menekşeler” y “Hayata Beş Kal”. Fue recién en 2015 cuando logró crecer y hacerse de un nombre en el medio turco, tras lograr el papel protagónico de Selin Şekerçizade en “Aşk Yeniden”.

En 2017, Nilay Deniz tuvo el papel principal en “Ateşböceği”, interpretando al personaje de Aslı. Luego apareció en un papel secundario en la serie “Kalk Gidelim” como Nehir. En 2020, fue elegida para la serie de comedia romántica de Kanal D, “Çatı Katı Aşk”, interpretando el papel de Yasemin.