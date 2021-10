La serie turca “Amor a segunda vista”, protagonizada por Özge Özpirinççi y Buğra Gülsoy, está causando furor en España, donde se emite por Divinity desde inicios de octubre de 2021. La ficción ha sido tan bien recibida por los televidentes que se consagró como el mejor estreno del canal en cuanto a producciones turcas, registrando buenas cifras desde sus primeros capítulos.

La comedia romántica, titulada originalmente “Aşk Yeniden”, emitió su primer capítulo el 10 de febrero de 2015 y finalizó el 14 de junio de 2016 por Fox Turquía. Se convirtió en todo un éxito por lo que se extendió con rapidez a más de 30 países en todo el mundo, entre estos, España, donde se ha convertido en un verdadero fenómeno.

Es así como “Amor a segunda vista” dará el salto a Telecinco, la señal de mayor audiencia de Mediaset. La cadena de televisión española busca mejorar sus cifras y dejar a atrás a la competencia como Atresmedia, que también emite telenovelas turcas.

La comedia romántica “Amor a segunda vista”, protagonizada por Özge Özpirinççi y Buğra Gülsoy, llegó a Divinity a inicios de octubre de 2021 (Foto: Süreç Film)

¿POR QUÉ “AMOR A SEGUNDA VISTA” TAMBIÉN SERÁ EMITIDA POR TELECINCO EN ESPAÑA?

España es uno de los países donde las telenovelas turcas se han convertido en un boom televisivo y son las favoritas del público. “Mi hija” (“Kızım”), “Mujer” (“Kadın”) y “Love Is in the Air” son prueba de ello y ahora una nueva producción está conquistando al público: se trata de “Amor a segunda vista”, titulada originalmente “Aşk Yeniden”.

Atresmedia y Mediaset son las cadenas de televisión que compiten por estrenar las series turcas más exitosas del momento. Se trata de un tira y afloja que ha alcanzado una contienda equilibrada en la emisión de estas ficciones a través de sus canales femeninos, Nova y Divinity, respectivamente.

Sin embargo, parece que la pelea en sus cadenas principales, Antena 3 y Telecinco, no llega a igualarse. Las audiencias han sido arrolladoras en las apuestas de prime time de la primera y más bajas en el caso de la segunda. Es por ello que Telecinco está dispuesto a revertir esta situación con una nueva estrategia.

Recientemente, Mediaset decidió que “Amor a segunda vista” también se emita a través de Telecinco, ocupando la franja de Sálvame Tomate el próximo viernes 15 de octubre, a las 20.00 horas.

La ficción protagonizada por Özge Özpirinççi y Buğra Gülsoy se ha convertido en el mejor estreno de una telenovela turca del canal por lo que pasará a la señal de mayor audiencia de Mediaset.

El gran recibimiento que ha tenido “Amor a segunda vista” ha hecho que Telecinco quiera darle una oportunidad en otro horario (Foto: Süreç Film)

¿DE QUÉ TRATA “AMOR A SEGUNDA VISTA”?

Zeynep (Özge Özpirinçci) y Fatih (Bugra Gülsoy) son dos viejos conocidos que coinciden por casualidad en un vuelo de regreso a Turquía. En el trayecto comparten sus penas, ya que ninguno tiene ganas de regresar a su país y reencontrarse con sus seres queridos.

Por ello, tras hablar de sus problemas personales, se les ocurre un alocado plan que terminará cambiando sus vidas por completo. Fingirán que son pareja y se presentarán como una familia ante sus padres. Lo que no esperan es acabar enamorándose perdidamente y a partir de entonces sus vidas cambiarán para siempre.