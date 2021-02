Quién no recuerda a Beatriz Pinzón, aquella muchacha muy inteligente, pero poco agraciada que se enamora de Armando Mendoza en “Yo soy Betty, la fea”. Si bien, en un inicio la muchacha sufre mucho por el amor no correspondido de su jefe, con el pasar de los capítulos él cae rendido a sus pies, se casan y forman una familia.

Aunque en la ficción, la protagonista tiene un final feliz, la actriz que interpretó a este personaje, Ana María Orozco, no ha tenido una historia de dicha al lado de una persona que llene el corazón y le quite el sueño; ya que las tres relaciones sentimentales que tuvo la dejaron con el corazón destrozado. A continuación, te contamos quiénes fueron los esposos y novio de la talentosa colombiana.

JULIÁN ARANGO

La actriz colombiana tenía en la vida real una relación amorosa con Julián Arango, quien hacía del diseñador Hugo Lombardi (Foto: Twitter)

Ana María Orozco y Julián Arango se conocieron mientras grababan la telenovela “Tiempos Difíciles”; sin embargo, fue hasta 1988 cuando ambos estuvieron en la producción de “Perro Amor” que se enamoraron y casaron. Pero cuando comenzaron a grabar “Betty, la fea”, la relación se empezó a desmoronar, al parecer los adjetivos calificativos despectivos que utilizaba el personaje Hugo Lombardi para Beatriz Pinzón golpeaba la moral de Orozco.

Sin embargo, él aclaró que él iba a trabajar y no mezclaba su vida personal. “No, yo iba a trabajar, yo tenía un personaje y lo hacía. No tenía que interferir en mi vida, un personaje es un personaje y yo soy yo, no tenía nada que ver que Hugo tuviera que decirle algo a Betty. Son dos cosas distintas”, manifestó Arango en su momento.

Aunque eran considerados la pareja perfecta, la noticia de su separación sorprendió al mundo del entretenimiento, sobre todo porque se estaban divorciando seis meses después de haber contraído matrimonio.

MARTÍN QUAGLIA

Martín Quaglia fue el segundo esposo de la actriz Ana María Orozco. (Foto: Captura de Mujer Country Biz)

El año 2005, Orozco se casó con el músico Martín Quaglia, con quien tuvo dos hijas: Lucrecia, en junio de 2004, y Mía, en octubre de 2009. Debido a que la pareja emigró a Argentina, en un primer momento, ella se dedicó a la crianza de sus hijos y más adelante, retomó su carrera como actriz.

La unión duró ocho años, tiempo en el que formaron una bonita familia y se dejaban ver por los medios de comunicación, que aprovechaban para tomarles fotografías; lamentablemente, el matrimonio terminó en 2013.

MAXI GHIONE

El actor le propuso matrimonio por Twitter a Ana María Orozco. (Foto: Maxi Ghione / Instagram)

La actriz Ana María Orozco conoció durante las grabaciones de la telenovela “Somos familia” a Maxi Ghione, de quien se enamoró. Y tras muchas salidas y ser captados juntos, confirmaron su romance. Ambos se mostraban muy cariñosos e intensos en las redes sociales donde daban a conocer lo que sentían el uno por el otro. “Te encontré sin buscarte, mi amor”, “¿No podés salir unos minutos de mi cerebro, ¿por favor? Sos más fuerte que el alplax. Tu risa, amor, no me deja dormir, @orozcoanaok”, escribía él, mientras que ella le respondía: “¡Aich! ¡¡¡Cómo te amo!!! Te amo toda”.

La relación era tan intensa que el actor decidió formalizar su relación en marzo de 2015 a través de Tiwitter, el medio que ambos usaban. “Mi amor @orozcoanaok: ¿querés casarte conmigo? Te juro que si aceptás seremos novios para siempre, mi negra bogotana”. Si bien todo parecía un cuento de hadas y ambos ya convivían, de un momento a otro, llegó a su fin mediante la misma red social. “Es oficial: Ana María Orozco y yo ya no tenemos ninguna relación. Fue muy lindo. Y así es la vida. Un abrazo?”, escribió.

Año y medio después del fin del romance el actor fue consultado sobre su romance y dio una dura respuesta: “Desde entonces no tenemos ninguna comunicación. No tengo ni la más remota idea de ella y, además, la desconozco. No tengo idea de quién es. Y hasta acá, no tengo más qué decir”, detalló el portal Tele Bajo Cero. Pese al fin del noviazgo, la actriz que se hizo un tatuaje junto al galán con la palabra ‘Amortem’, aún la conserva.