Ana Martín es una actriz con amplia trayectoria y que ha participado en una gran cantidad de producciones televisivas y de cine, siendo reconocida en México y varios otros países. Sin embargo, en esta ocasión no tocaremos el tema de su profesión sino algo que sucedió fuera de los escenarios y las cámaras.

MÁS INFORMACIÓN: Cuál es la última voluntad de Ana Martín

A lo largo de los últimos meses, la mexicana ha aprovechado sus redes sociales para realizar bastantes publicaciones para expresar lo que siente, dar algún consejo o contar una anécdota, justo como la que recogeremos en la presente nota.

Y es que Ana publicó una experiencia que tuvo con un hombre millonario con el que salía, dejando en claro a sus fanáticos que ella no se deja comprar con dinero o regalos costosos pues ese sujeto de buena posición económica quedó humillado tras sus decididas acciones que tomó por aquel entonces.

Ana Martín es una de las más reconocidas actrices de México. (Foto: Ana Martín / Instagram)

ANA MARTÍN HUMILLÓ A UN MILLONARIO

En su cuenta de Instagram, Ana Martín relató algo que le sucedió hace varios años cuando estuvo saliendo con un hombre que tenía una muy buena posición económica y que le había hecho varios regalos costosos, los cuales nunca sirvieron para comprarla pues se dio su lugar al demostrar que no necesitaba de alguien más.

“Nunca dependí de un hombre. Salí con todos, pero siempre pagué mis cosas, siempre trabajé y me valoraban porque nunca sintieron que los necesitaba. Anduve con el país entero y uno que otro extranjero, pero nunca nadie me ha amarrado. Eso sí, tengo buen gusto y nunca estuve con algún político, por eso tengo un bonito cutis y no arrugas”, se podía leer al inicio.

Según lo que contó en su publicación, este millonario tuvo una discusión con la actriz y terminó siendo testigo de cómo todas las joyas que le había regalado se fueron por la coladera, quedando con los crespos hechos.

“Mi libertad nunca estará en venta. Tuve un novio muy rico que me regaló muchas alhajas, pero nos peleamos y delante de él tiré las joyas en una coladera para que viera que a mí no me compran con dinero”, resaltó.

LA REACCIÓN DE LAS REDES SOCIALES

Como era de esperarse, la publicación de Ana Martín no demoró en viralizarse y generó una gran cantidad de aceptación entre sus seguidores que leyeron atentamente la historia que quiso contar para demostrar que se hace respetar y que no hay nadie capaz de comprarla.

La actriz recibió comentarios felicitándola por lo que había hecho ante ese hombre que creyó que pudo ganarse su cariño o respeto a través de costosos regalos.

También resaltaron que, para su época, ya era una mujer empoderada, como las que hay en el presente siglo y que siguen luchando por sus derechos y así combatir el machismo que tanto daño le hace a la sociedad.