Edison Flores se convirtió en tendencia en redes sociales luego que se filtró una conversación privada entre el futbolista y una seguidora. Ante esta situación, el deportista aclaró dicha conversación y recalcó que tiene una buena relación con su esposa Ana Siucho.

“Las personas que me siguen saben que soy muy activo en esta red social y comento fotos, respondo mensajes y videos que me envían, resposteo historias donde me etiquetan, hasta converso por interno con muchos a los cuales no conozco personalmente”, escribió el jugador en Instagram

“En mi carrera y en mi vida personal, siempre he buscado mantenerme alejado de cosas que no me suman y por eso solo me pronunciaré a tráves de este comunicado sobre este tema. Es difícil entender por qué siempre se busca hacer daño a la gente mostrando información de manera mal intencionada y fuera de contexto”, agregó.

Asimismo, Flores habló sobre su esposa y dejó en claro que su cuenta en Instagram es de contenido profesional. “El tipo de contenido en mi cuenta es de fútbol y las historias de mi vida cotidiana. Creo que debemos ponerle un alto a esto y no jugar con la tranquilidad de las personas ni de sus familias”, finalizó.

Aclarada la situación, la esposa de Edison Flores decidió pronunciarse con un conciso, pero romántico mensaje dedicado al reconocido seleccionado.

“Tengamos un amor bonito. Uno real. Uno que nos haga bien... Como desde un inicio y hasta el final”, expresó Ana Siucho a través de un Instagram Storie.

Ana Siucho dedica mensaje a Edison Flores. (Foto: Instagram)

