Mi temporada favorita del año ha llegado y, con ella, el apuro de ver todas las películas nominadas antes de que acaben las premiaciones. Por ello, hoy les quiero hablar de “Anatomy of a Fall”, una joya dirigida por Justine Triet que pudo haberse escabullido entre la audiencia, pero que ha sido reconocida por la crítica, incluso si Francia no la quiso seleccionar como su representante para los Óscars.

En lugar de escoger el largometraje ganador de la Palma de Oro del Festival de Cannes 2023, el país francófono se decidió por “The Taste of Things” para representarla en los Premios de la Academia, lo que les costó estar entre los contendientes finales.

Al final, a Justine Triet y su esposo Arthur Harari, los guionistas del filme, les da completamente igual. De todas formas, han sido nominados a cinco categorías diferentes: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz, Mejor Edición y Mejor Guion Original, siendo este último, probablemente, la única que se lleve.

Además, le da un ápice de esperanza a “La sociedad de la nieve” y “Past Lives” de poder llevarse la estatuilla internacional, considerando que “Anatomy of a Fall” arrasó tanto en los Globos de Oro como en los Critics’ Choice.

En algunos casos, los críticos gritamos a los cuatro vientos que premiaciones de este tipo son una estafa y que nunca ganan las películas que realmente se lo merecen, pero en el caso de la cinta protagonizada por Sandra Hüller, se merece todo y más.

¿DE QUÉ TRATA “ANATOMY OF A FALL”?

“Anatomy of a Fall” sigue la historia de Sandra Voyter, una escritora alemana de ficción que vive en los alpes franceses junto a su familia. Parece ser un día normal hasta que ocurre un terrible accidente: su esposo, Samuel, parece haberse caído del último piso de su hogar y es descubierto por su hijo ciego, quien regresa de un paseo.

Con los problemas maritales que tenían y sin testigos que estuvieran en la casa, ella es la principal sospechosa de haberlo asesinado, incluso si nadie sabe realmente si fue homicidio o suicidio.

La protagonista deberá embarcarse en un juicio para demostrar su inocencia, incluso cuando su propio hijo empieza a dudar de ella y la posición del fiscal parece ser similar a una persecución de brujas.

MIRA EL TRÁILER DE “ANATOMY OF A FALL”

¿POR QUÉ “ANATOMY OF A FALL” ES TAN ESPECIAL?

La singularidad de “Anatomy of a Fall” radica en su capacidad para desafiar las convenciones de los géneros y sumergir al espectador en el laberinto de la realidad: donde el camino a la verdad y la mentira no están del todo claro.

Aparentemente un drama judicial, la cinta de Triet no se encasilla y, aunque se inspira en “Anatomy of a Murder” de Otto Preminger, su propósito no radica en la simple búsqueda del culpable. Siempre nos cuestionaremos si Sandra Voyter realmente mató a su esposo Samuel o si Daniel mintió para salvar a su madre, pero el no saber es lo que hizo que esta película revolotee incluso más tiempo en mi mente.

Y más allá de encontrar la verdad, puedo entender a la protagonista: prisionera en un matrimonio con un hombre mediocre que la culpa por sus carencias. Su propio éxito y libertad, en lugar de inspirarlo, tan solo hace crecer su resentimiento.

“No es una película ‘quién lo hizo’ de cierta forma. Espero que cuando las personas terminen de verla, sobrepasen esa pregunta. Quizás lo hizo, quizás no lo hizo. Lo principal para mí era que Sandra la interpretará como si fuera inocente”, dijo Triet en un panel en el Lincoln Center. “Quizás no lo mató, pero quizás, indirectamente, lo llevó al suicidio”.

Nosotros debemos decidir, al igual que Daniel, si escogemos creerle o no a Sandra. Personalmente, escojo creerle. ¿Por qué? Pues porque entiendo lo que es tener una relación con un hombre con complejo de inferioridad como Samuel. No solo se vuelve una carga, sino que sus acciones también empiezan a carcomer tu vida, tu economía, tu paz mental e, incluso (en el caso de la película) tu libertad.

Milo Machado Graner interpreta a Daniel Maleski en "Anatomy of a Fall" (Foto: Le Pacte)

Pese a ello, es innegable que tiene parte de drama judicial. Las escenas en el juzgado tienen muchas capas para revelar y, dentro de lo absurdo de algunas situaciones, llega a ser divertido. Mientras dejaba mi calificación en Letterbox (donde me pueden seguir como @mirash18), me topé con varias personas perplejas por todo el caos en el tribunal.

“ Los malditos juicios franceses son una locura , están leyendo novelas y teniendo discusión de panel y otra mierda ”, escribió un usuario.

”, escribió un usuario. “Como se supone que respete a los franceses cuando su sistema judicial es tan tonto. El fiscal puede decir cosas como ‘esta mujer es bisexual y eso significa que todo lo que sabe es comer papas picantes, matar esposo, robarse un libro y mentir’ y el jurado toma eso en serio. País tonto”, comentó otro, quien se ganó más de 10 mil likes.

Y la verdad, no le encuentro fallas a sus lógicas. En muchos momentos, los argumentos del fiscal, personaje al que llegamos a odiar fervientemente, no son más que especulaciones, juicios de valor y meras suposiciones sobre la vida sexual de la acusada.

Antoine Reinartz da vida al fiscal en "Anatomy of a Fall" (Foto: Le Pacte)

Parece como si el crimen de por el que se le juzgaba no era haber matado a su esposo, sino ser una mujer bisexual, libre y exitosa. La palabra del difunto Samuel es tomada como si fueran hechos tallados en piedra y todo ese debate llega a ser desesperante al momento de verlo, sobre todo cuando obtienen el permiso de la jueza de continuar (¿así debería ser o es que he visto demasiadas series legales de Estados Unidos?).

Por supuesto, cada aspecto que he explorado cobra vida gracias a la extraordinaria actuación de todo el elenco, destacando especialmente la interpretación de Sandra Hüller. Su talento nos permite descubrir los diferentes matices de su personaje que, a palabras de la directora, “no es la típica heroína”.

No sería sorprendente que su deslumbrante actuación la coloque en el centro de atención de los próximos premios, desafiando incluso a la favorita, Emma Stone, en la carrera por la codiciada estatuilla de Mejor Actriz.

Sin duda, “Anatomy of a Fall” es una película que vale la pena ver y es la opción perfecta si buscas disfrutarla en grupo, para luego discutir las diferentes teorías e interpretaciones.