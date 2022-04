La menor de las hijas de Andrea Legarreta, conocida actriz de varios telenovelas mexicanas y ahora presentadora del espacio matutino de Televisa, Hoy, no suele ser muy activa en sus redes sociales, por lo que cada vez que interactúa en esas plataformas sus seguidores no pierden el tiempo en preguntarle qué es de su vida, en qué anda ahora o simplemente cómo está. Así fue como Nina Rubín Legarreta terminó mostrando su habitación, o parte de ella.

La adolescente, que en enero pasado cumplió 15 años, estuvo de viaje por gran parte de Europa junto a su hermana Mía y sus padres, la actriz Andrea y el actor Erik Rubín. Tras el trip familiar, Nina al parecer se ha animado a compartir más en redes sociales. Es así que mediante su cuenta de Instagram abrió una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores.

Los fanáticos no perdieron la ocasión de preguntarle de todo, más aún porque últimamente ha estado medio ausente de las redes. En ese contexto, la pregunta más solicitada por sus fans fue que enseñe su recámara, un espacio privado e íntimo, a lo que Nina Rubín amablemente accedió.

¿CÓMO ES LA HABITACIÓN LUJOSA DE NINA RUBÍN, HIJA DE ANDREA LAGARRETA?

La jovencita no tuvo reparos en mostrar parte de su cuarto, en una imagen que rápidamente fue viralizada por sus seguidores, quienes resaltaron lo elegante y sofisticado del decorado de su dormitorio, que valgan verdades tenía varios lujos.

Junto a la foto en su historia de Instagram, Nina Rubín puso “lo siento por el desorden”. Lo concreto es que el desorden en su habitación quedó en un segundo plano, pues la decoración de sus paredes con tonos blancos y azules sumamente tenues, así como sus muebles de madera con un acabado antiguo, se llevaron la atención del público.

Asimismo, llamó la atención una especie de pequeño candelabro de cristalería que tiene junto a su cama y un teclado al lado de su escritorio. El instrumento no es novedad pues suele utilizarlo para realizar algunas composiciones, en un muestra de que comienza a seguir los pasos de su padre. Adicionalmente se pudo observar sobre su escritorio un parlante inteligente y un libro, instrumentos que formarían parte de sus hobbies habituales.

La segunda hija de la conductora de "Hoy" exhibió su ostentoso dormitorio (Foto: Nina Rubín / Instagram)

¿A QUÉ SE DEDICARÁ NINA RUBÍN, HIJA DE ANDREA LAGARRETA?

En otro momento, sus seguidores le consultaron qué es lo que sería en el futuro, a lo que Nina Rubín con franqueza replicó que no sabía aún, pero a su vez aclaró que está interesada en varias cosas por lo que prefiere que sea el tiempo el que decida su porvenir.

“La verdad no lo tengo muy claro, ya que me interesan muchas cosas como la cocina, la actuación, la escritura, la música. Así que ahí dejaré que me sorprenda la vida”, fue la respuesta de la adolescente, quien ya tuvo su primera experiencia en el teatro en la obra llamada “Sola en la oscuridad”.