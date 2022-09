Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu ya no son más pareja tras confirmar, en un comunicado publicado en redes sociales, que han decidido terminar su romance, pero que mantendrán la relación de padres.

“A pesar de que no estemos en la obligación de contar lo que pasa en interno, hemos decidido hacer un pequeño en vista de las especulaciones, preguntas y demás comentarios en las redes sociales y algunos medios de comunicación, y confirmar nuestra separación”, indicaron ambos en un pronunciamiento conjunto.

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu aseguraron que el fin de la relación no se debe a algo “en particular” o alguna pelea. Por ello, enfatizaron que la prioridad será llevar una relación de padres.

“Cabe mencionar que no ha ocurrido nada en particular o en concreto que haya hecho que se tome esta decisión. Por lo mismo, eso no quiere decir que nos hayamos peleado o que nos llevemos mal. No hay más una relación de pareja pero sí la de padres que estará siempre presente y en prioridad”, añadieron.

Este es el comunicado de Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu publicado en redes sociales.

Andrea San Martín descartó infidelidad

En diálogo con el programa de Magaly Medina, Andrea San Martín indicó que se han separado “hace bastantes días” y descartó que la razón sea por un tema de infidelidad. “No, no hay manera… por ninguna de las dos partes”, expresó.

Las versiones respecto a la finalización de la relación de Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu surgieron luego que él publicara fotos en las que aparece en una habitación distinta a la que compartía con la madre de su hija. Él estaría viviendo en la casa de sus padres, en el distrito de Jesús María.

Además, ella apareció en un video junto a su hija y Lizarzaburu viendo una película en el cine, pero al regresar a su casa lo hizo sin la compañía del ‘Hombre del roca’.

