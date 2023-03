La vida del actor Andrés Felipe Martínez, quien ha participado en recordadas telenovelas como “Pasión de gavilanes” y “Pedro el escamoso”, está alejado totalmente de los reflectores y las cámaras de televisión por decisión propia, pues él mismo optó por dejar Colombia y buscar un mejor futuro para su familia en Estados Unidos.

En el año 2021, cuando la pandemia del coronavirus seguía azotando al mundo entero, el artista de 60 años de edad viajó con la mentalidad de trabajar en lo que fuera y así mandar dinero a sus hijos, pero la vida en dicho país ha sido un tanto complicada desde que llegó, pues muchas veces ha tenido que aguantar hambre y hasta dormir en el piso.

LA HISTORIA DE ANDRÉS FELIPE MARTÍNEZ

El actor que encarnó al personaje del mayordomo Malcom Ríos en “Pasión de gavilanes” se fue a Estados Unidos con la mentalidad de trabajar en cosas diferentes a la actuación, pues sabía que sería muy complicado, aunque en realidad sería mucho más difícil de lo que había imaginado o planificado antes de emprender aquella aventura.

En una entrevista con La Red, el actor colombiano reveló que le había tocado trabajar en una empresa de limpieza de casas, pero ahora es parte de una compañía de mensajería, que se encarga de entregar paquetes en diferentes partes de la ciudad en la que se encuentra viviendo. Sin embargo, su historia no acaba allí.

En sus redes sociales, Martínez ha tomado la costumbre de ir contando algunos aspectos de su nueva vida, demostrando lo fuerte que es abandonar tu país y empezar desde cero en otro.

Por ejemplo, el artista indicó que vive en una casa compartida con otras personas y que, en el pasado, le ha tocado dormir en el suelo de lugares alejados, a los que tenía que ir a la mañana siguiente. Su objetivo era pasar la noche allí y así ahorrarse el pasaje y el tiempo.

Del mismo modo, confesó que hay días en los que no se alimenta bien. Por suerte, con ayuda de una abogada, consiguió la asesoría para conseguir un permiso de trabajo, seguridad social y otros beneficios.

Andrés Felipe Martínez en una calle de Miami (Foto: Andrés Felipe Martínez)

TODO LO HACE POR SUS HIJOS

Pese a que el panorama es muy complicado para él, nunca baja los brazos porque tiene en sus hijos a su principal motivación y es consciente de que todo lo hace por ellos y así no les falte nada de lo necesario.

Sin embargo, sus hijos también se han convertido en su talón de Aquiles, su debilidad, su más grande tristeza y alegría al mismo tiempo.

“Cuando hablo con mis hijos siento la más grande soledad. Esa sensación me rompe el corazón. Me deja sin fuerzas y me impulsa a correr a abrazarlos. Pero sé que si lo hago, mis hijos no tendrán un futuro y dos meses después estaremos muriéndonos de hambre”, comentó.

UN FUTURO CON MUCHA ESPERANZA

Después de haber pasado por difíciles momentos en Estados Unidos, el actor Andrés Felipe Martínez quiere volver a la actuación, profesión que tantas alegrías le dio a él y a su familia por una gran cantidad de años.

Es por ello que el actor ha revelado en su cuenta de Instagram que está presentándose en algunos castings, lo cual ha sido una buena noticia para sus fanáticos, principalmente en Colombia, quienes han disfrutado por mucho tiempo de su talento frente a las cámaras.

Sin bajar los brazos y con mucha ilusión, Martínez espera que muy pronto le llegue una nueva oportunidad como actor.