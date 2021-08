El recordado actor Andrés García quien actualmente pasa sus días en su casa ubicada en Acapulco (México) siempre ha resaltado su amistad con el actor de telenovelas Roberto Palazuelos, con quien ha sido visto disfrutando de las playas, dejando entrever que la relación amical continúa pese a los contratiempos que en algún momento pudieron tener.

Precisamente, Palazuelos publicó en sus historias de la red social Instagram un video donde se le observa junto al recordado galán de diversas telenovelas mexicanas y con quien aparentemente filmó una campaña promoviendo una marca de mezcal.

Los seguidores pudieron ver a los dos actores mientras disfrutaban de una bebida y Palazuelos acompañó la publicación con la frase: “Para todo bien, un mezcal. Y para todo mal, también”.

Asimismo da cuenta que en el lugar también se encontraba Andrés García para felicidad de los seguidores.

Amigos

¿CUÁL FUE EL MALENTENDIDO ENTRE ANDRÉS GARCÍA Y ROBERTO PALAZUELOS?

Con esta reciente publicación de los dos actores disfrutando y pasando un momento agradable de amigos se deja entrever que los impasses del pasado ya quedaron atrás. Todo esto se produce luego que Roberto Palazuelos señalara meses atrás que sus propiedades en Tulum eran más grandes que las del histrión.

Esto ocurrió en abril del 2021 cuando Palazuelos, quien se ha reportado como el heredero de la mitad de la fortuna de Andrés García, sostuvo en una entrevista con el programa Ventaneando que ese estatus no significaría una ganancia para él debido a que las propiedades de García no tenían comparación con los hoteles y propiedades que él posee en Quintana Roo.

Pero esto no pasó desapercibido por Andrés García quien inmediatamente respondió en una entrevista al canal 360 Digital calificando a Palazuelos como “un presumido”.

“Ni madres, yo tengo propiedades de más de 20 hectáreas, él no tiene ni tres, que no ..., que no se anden adornando con Andrés García, para que lo entienda. (...) Le ha dado lo presumido a mi querido Beto. Son hoteles de palito, ninguno es de cemento. (...) También dice que sus propiedades son cuatro veces más grandes que las mías. Se ha vuelto presumido”, declaró Andrés en ese entonces.

Estos dimes y diretes hicieron pensar que los dos actores podrían dar por terminada su amistad lo podía concluir con García quitándole la herencia al “Diamante Negro”.

No obstante, García mediante su canal de YouTube precisó que sus declaraciones sobre el hotel de Palazuelos habían sido una broma.

“Roberto es un muchacho muy inteligente, ya es un señor empresario, pero tiene trabajando muchísimos años, eso que yo (hice fue sólo) por hacerle pasar un corajito, pues (fue) no más de broma, porque esos hoteles de palito son muy bonitos, a mí me encantan; son rústicos, son ecológicos, pero dije ‘aprovecho para hacerle pasar un corajito a mi hijo Roberto’”, dijo.

Roberto Palazuelos también se unió a aclarar estos malos entendidos manifestando que ya hizo las pases con García y esto lo hizo en julio del 2021 en el programa de espectáculos De primera mano.

“De mi parte, en realidad nunca me molesté ni nada, esas cosas son tonterías”, sentenció.