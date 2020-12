Andrés García fue uno de los actores más populares de los años 70, 80, 90 e inicios del 2000. Con más de 100 créditos, entre telenovelas , películas , series y hasta obras teatrales, se construyó un nombre principalmente en México, aunque sus últimos años no han sido los mejores, más que todo por una serie de problemas personales y de salud.

Hace siete años se sometió a una cirugía por problemas con su columna vertebral y luego de muchos años de no poder caminar, el legendario galán de telenovelas y cine se ha ido recuperando y ya no utiliza la silla de ruedas.

Sin embargo, los dolores no han cesado y con el paso de los años se han acentuado mucho más. Esta situación lo ha llevado a reflexionar sobre la muerte, pues dice que a veces comienza a sentirse deprimido.

“Ya no solo el encierro, sino todos los dolores, lo de los músculos, los tendones, los huesos rotos, etcétera, y con la edad se agudizan, los dolores me despiertan en las noches, pero no me dejo y voy a pelear hasta el final”, dijo en entrevista con el show ‘De primera mano’.

​Andrés García está retirado de la televisión por los problemas de salud que padece, además, aseguró que sus hijos lo habían abandonado (Foto: Televisa)

Las secuelas de los accidentes que ha tenido es lo que ha mermado la salud de Andrés García.

“Ya pude volver a caminar después de 7 años, ahora quiero poder meterme al mar y volver a hacer ejercicio, pero ya traigo tornillos en la espalda no sé hasta dónde, ni cómo quedó después de la volcadura que tuve en la playa, entonces pienso mucho en la muerte […] Si llegado el momento, pues a lo mejor me hecho mi ayudadita y me voy solo para el otro mundo”.

El actor, de 79 años, dice que tiene una visión muy distinta de la palabra “suicidio”: “Yo no lo veo así, yo tengo una filosofía muy personal, yo creo que si una persona no puede valerse por sí misma, los dolores que uno tiene, ya te sientes muy mal y no encuentras nada bueno o positivo que aportar, está bien que te salgas de la jugada, porque una vez que te mueres se acabó el juego”.

Incluso, García ya sabe cómo quitarse la vida si es que algún día decide hacerlo: “En el mar, me meto y él solito me ahoga, aquí lo tengo”, dijo.

Dejó claro que por el momento solo es una opción, pues quiere seguir recuperándose.

“Mientras el cuerpo me responda, ya puedo caminar un poco, ya me paro, le voy a seguir echando ganas, pero si llega el momento espero tener el valor de darme yo solo el empujón para afuera”, declaró en ‘De primera mano’.

VIDEO RECOMENDADO

Gerardo Hemmer y su misteriosa muerte a los 25 años, ¿qué pasó exactamente?

Gerardo Hemmer y su misteriosa muerte a los 25 años, ¿qué pasó exactamente?