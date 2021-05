Como es sabido por todos, Andrés García ha tenido muchas parejas, pero solo se ha casado en cuatro oportunidades y una de sus esposas fue Sonia Infante, sobrina de Pedro Infante. La relación entre las estrellas fue una de las más pasionales y al mismo tiempo muy tormentosa.

Tras divorciarse de Gustavo Alatriste en 1982, la actriz y cantante comenzó una historia de amor con el galán de telenovelas. Al inicio todo era felicidad, pero con el paso del tiempo todo se tornó muy oscuro y prueba de ello es que todos los escándalos que protagonizaron quedaron registrados en los archivos de muchos medios de comunicación y a las entrevistas en las que ambos compartieron todos los detalles de aquel romance.

¿CÓMO SE CONOCIERON ANDRÉS GARCÍA Y SONIA INFANTE?

Andrés García y Sonia Infante trabajaron juntos en una película y desde ahí nació el amor (Foto: TV Azteca)

Sonia Infante y Andrés García se conocieron en una discoteca en 1984, cuando la actriz Lorena Velázquez los presentó a ambos. Fue “amor a primera vista” según relató Infante en una entrevista para el programa Historias Engarzadas. Su química llevó a ambos a vivir una intensa relación que después terminaría bastante mal.

Lo que le llamó la atención a Andrés de Sonia fue su boca, relató el actor, y ella estaba buscando un “galán” para que protagonizara una película junto a ella. Sus compañeros cuentan que el carácter de ambos era fuerte, por lo que al iniciar con el proyecto comenzaron disputas que a veces ponían pausa a la filmación de Toña Machetes.

Aún así, la química entre los dos era mucha, y dicen, se entendían muy bien en la cama por lo que siempre encontraban la manera de arreglar sus problemas. Incluso contó una vez Andrés García, su pasión fue tan fuerte que llegaron a tener relaciones durante plena filmación, frente a staff y camarógrafos en el set.

EL MATRIMONIO DE ANDRÉS GARCÍA Y SONIA INFANTE

Andrés García y Sonia Infante se casaron en Estados Unidos en 1984 (Foto: TV Azteca)

Andrés y Sonia se casaron en 1984 en Los Ángeles, California, en una fiesta que no tuvo la solemnidad de una boda, según sus amigos. Sin embargo, vivían separados. Él tenía su castillo en El Ajusco, al sur de la capital, y ella un penthouse.

Decidieron no vivir juntos porque él no tenía los recursos económicos para mantenerla en el estilo de vida que al que ella estaba acostumbrada. “En ese momento, cuando estás enamorada no tiene importancia”, recordó Infante, al confirmar que su debilidad eran los brillantes y las joyas.

INFIDELIDAD, MALTRATOS Y EL DIVORCIO

A pesar que eran esposos, Andrés García y Sonia Infante no vivieron juntos (Foto: TV Azteca)

A pesar de la pasión que sentían el uno por el otro, finalmente el carácter de ambos hizo que las cosas se tornaran mucho más oscuras, ya que las infidelidades y los malos ratos de Andrés volvieron la relación tormentosa que terminó en un divorcio que sumió a la actriz en una profunda depresión.

“Un día me arrastró, él dijo que yo me había puesto un traje de baño blanco y que había enseñado las bubis y posiblemente sí lo hice, pero yo ni cuenta me di. Se esperó hasta en la noche que estuvimos en el hotel él y yo. Me maltrató y me regañó y, como a él le gustaba que yo trajera el pelo largo yo me ponía mis apliques, entonces cuando me quiso arrastrar se quedó con la peluca en la mano”, contó Sonia entre risas en una entrevista.

Sonia y Andrés se separaron en 1989 en Estados Unidos, pero fue hasta 1991 que en México se les concedió la anulación de su matrimonio. Aunque Andrés le pidió que volvieran ella nunca cedió.

LA MUERTE DE SONIA INFANTE

Sonia Infante murió a la edad de 75 años en la ciudad de México (Foto: Twitter)

La actriz mexicana Sonia Infante, sobrina de Pedro Infante, falleció en julio de 2019 a la edad de 75 años. Ella fue víctima de un paro cardiaco luego de permanecer varios días hospitalizada en la Ciudad de México a causa de una parálisis en el cuerpo.

Durante los últimos tres meses de vida de la mexicana, ella se mantuvo entre el hospital y su hogar debido a que por una enfermedad rara, le ocasionó un coágulo grande en la columna vertebral que la dejó paralítica a partir de los hombros y hasta los pies.