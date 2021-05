A pesar de haberse retirado de la actuación hace 15 años, Andrés García sigue dando de qué hablar. El histrión de 79 años se ha caracterizado por ser una de las figuras más polémicas del medio artístico latinoamericano y sus declaraciones siempre causan impacto.

Recientemente, Andrés García sorprendió disparando al aire una metralleta durante una entrevista, en la que también confesó que es amigo de todos los narcotraficantes.

Días atrás, el actor de origen dominicano sorprendió a todos por arremeter contra su amigo Roberto Palazuelos, quien aseguró que sus propiedades son más grandes y valiosas que las del veterano galán de telenovelas, situación que Andrés García no toleró.

Fiel a su estilo, el intérprete de 79 años reconoció que conoce a casi todos los narcotraficantes y que ellos le han hecho regalos. Incluso, confesó que lo han visitado en su casa. ¿Qué más dijo? Aquí todos los detalles.

ANDRÉS GARCÍA Y SU RELACIÓN CON LOS NARCOTRAFICANTES MÁS BUSCADOS DE MÉXICO

Andrés García decidió contar los secretos mejores guardados de su vida privada y carrera profesional. Fue durante una entrevista con Paola Villalobos para el canal de YouTube ’360 Digital’, donde el actor de origen dominicano reconoció que conoce a prácticamente todos los narcotraficantes de México, quienes lo han visitado en su casa de Acapulco.

“Conozco a todos o el 90% han venido aquí y me caen muy bien. Han venido porque les caigo muy bien, entonces agarramos unas parrandas terribles. El más buscado, el más perseguido por la policía y acá estamos los tres”, dijo Andrés García.

Para el histrión, los narcotraficantes no son un peligro, pues considera que simplemente son personas que tienen negocios diferentes.

“La gente de carácter, sean científicos o sean mafiosos, como tú les dices, son personas que tienen otro tipo de negocios, entonces a mí me caen bien y obviamente yo creo que también les caigo bien, igual que a los políticos. Como que le caigo bien a los cab*?%* y de todo el mundo se aprende”, explicó.

Asimismo, Andrés García reveló que ha recibido regalos por parte de los capos, entre ellos destaca un arma que aseguró es una de las más preciosas con las que cuenta.

“Armas me han regalado, unas preciosas la última me la regaló un buen amigo, no te voy a decir su nombre, preciosa. Una así chiquita de 12 tiros. Alejandro, no te voy a decir quién porque es famoso. Tengo armas bonitas”, declaró.

El actor se mostró agradecido con los peligrosos capos o personalidades de la política que lo han visitado, ya que su estado de salud le impide viajar:

“La convivencia humana es importante, porque, aunque siempre he vivido en lugares alejados no todo el mundo se atreve a acercarse o es un cab$%&* que trae una pistola, igual que yo, o un político que también y nos hacemos amigos”, agregó.