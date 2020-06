Tras convertirse en blanco de duras críticas por denuncias de acoso sexual, el actor Andrés Wiese anunció que ofrecerá una entrevista para brindar su descargo ante estas graves acusaciones en su contra.

“Como algunos saben, hace algunas semanas se filtraron unos videos privados míos. Han sido tal vez los días más difíciles de mi vida, tanto por lo vulnerable que eso me hizo sentir, como porque alrededor de los videos, algunas personas difundieron acusaciones injustas y mentiras sobre mí”, dijo el joven actor al inicio de su mensaje.

“Solo me he manifestado por mis redes y mañana lo haré en una entrevista, la única que daré sobre este tema. Diré todo lo que tengo que decir y contestaré todo lo que tenga que contestar para poder seguir con mi vida”, agregó.

Además, el recordado Nicolás de la serie “Al Fondo Hay Sitio” pidió a sus seguidores no atacar a sus detractores. “Y les vuelvo a pedir algo muy importante a todos mis seguidores, no ataquen a nadie, no insulten a nadie, todos son libres de opinar... siempre y cuando sea con respeto”, concluyó.

El programa “Magaly TV: La Firme” difundió la denuncia de una joven de 17 años, en la que señaló que Andrés Wiese le envió videos íntimos a través de Instagram y le pidió el mismo contenido.

Además, la actriz Mayra Couto denunció a su excompañero de reparto de acoso sexual y bullying. Los hechos habrían ocurrido en el rodaje de la serie “Al Fondo Hay Sitio”.

VIDEO RECOMENDADO

Lo que debes saber sobre el comentado caso de Andrés Wiese

Andrés Wiese: todo sobre el polémico caso del actor - TROME