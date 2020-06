Magaly Medina en la reciente edición de su programa se refirió al comunicado que difundió Efraín Aguilar en su cuenta de Facebook tras la denuncia de acoso que hizo Mayra Couto contra Andrés Wiese.

La conductora de “Magaly TV: La Firme” duda que el productor de la serie “Al Fondo Hay Sitio” no se haya dado cuenta del comportamiento de Andrés Wiese contra Couto.

“Bueno, si a él no le llegaron las quejas (...) yo creo que en una producción, he trabajado en televisión hace muchos años, también me he movido en medios periodísticos, todo se sabe dentro de una producción, dentro de una canal, que una gente se haga de la vista gorda, es otra cosa”, señaló Medina.

La conductora de ATV sostuvo que probablemente Mayra no habló en su momento sobre el tema, por temor a una sanción o burla.

“Ella no estaría en condiciones de exponerse a un tipo de sanción o de repente a las burlas. Yo no creo que él dice que nunca se enteró, yo no se lo creo, todos en las producciones de las películas se sabe, se sabe todo, por favor”, precisó la periodista.

Como se recuerda, Efraín Aguilar difundió un comunicado de prensa en el que sostuvo que durante el tiempo que duraron las grabaciones de “Al Fondo Hay Sitio” nunca hubo quejas del comportamiento de Andrés Wiese.

“Durante esos ocho años, puedo afirmar, nadie de todo el personal tuvo queja alguna del comportamiento del señor André Wiese”, dijo.

Además, el productor de teleseries aseguró que Mayra Couto se presentó en varias oportunidades en su oficina; sin embargo, nunca le expresó ninguna molestia o queja contra Wiese.

“La señorita Mayra Couto a la cual le tengo un gran aprecio, y ella lo sabe, actriz del programa, estuvo en múltiples oportunidades en mi oficina y en ninguna de ellas, insinuó o mencionó al señor Andrés Wiese”, enfatizó.

