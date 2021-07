Angelique Boyer, recordada por su participación en la telenovela “Teresa”, es una de las artistas más exitosas en México. Sin embargo, en su infancia hubo quienes no creyeron en ella e incluso se burlaron de su más grande sueño: ser actriz.

La actriz mexicana de origen francés relató ante las cámaras del programa ‘Hoy’ que cuando estaba en la secundaria tenía un compañero que le hacía bullying solo porque ella mostraba sus deseos de ser actriz.

De acuerdo con la artista, este niño le decía que nunca lograría salir en la televisión, está más que claro que se equivocó, pero lo más increíble es que ahora trabaja en la misma empresa que ella.

¿CÓMO FUE EL ENCUENTRO ENTRE ANGELIQUE BOYER Y EL ‘NIÑO’ QUE LE HACÍA BULLYING EN LA ESCUELA?

La protagonista de “Vencer el pasado” confesó que tuvo la oportunidad de reencontrarse con esta persona en el lugar menos esperado, en Televisa.

“Tengo un compañero de la secundaria que ahora trabaja aquí en Televisa y el me hizo bullying, se llama Arseño, trabaja en el foro 3, en iluminación”, reveló la reconocida actriz.

“‘Arseño, te voy a reclamar por tantas cosas que me hiciste’, pero fue uno de los chicos que me decía ‘ay sí, niña Televisa, nunca vas a cumplir tus sueños’, y yo decía ‘los tengo que cumplir, tengo que lograrlo’, y ahora me lo encuentro en la empresa ¿quién lo iba a decir?”, declaró entre risas Boyer.

¿QUIÉN ES ANGELIQUE BOYER?

Angelique Monique Paulette Boyer Rousseau, conocida artísticamente como Angelique Boyer, es una actriz francesa, nacionalizada mexicana de 33 años. Una de sus primeras apariciones fue en “Corazones al límite” (2004). De allí tuvo papeles secundarios en “Rebelde”, “Muchachitas como tú”, “Alma de Hierro”, “Mujeres asesinas” y “Corazón salvaje”.

En el 2010 obtuvo su primer papel protagónico interpretando a Teresa Chávez Aguirre en la telenovela “Teresa”. Posteriormente apareció en las telenovelas “Abismo de pasión”, “Lo que la vida me robó” y “Tres veces Ana”.

Entre sus últimos trabajos que ha realizado podemos encontrar “Amar a muerte”, “Imperio de mentiras” y “Vencer el pasado”.

LA HISTORIA DE AMOR DE ANGELIQUE BOYER Y SEBASTIÁN RULLI

Angelique Boyer y Sebastián Rulli llevan siete años de relación y actualmente son una de las parejas más estables dentro del mundo del espectáculo internacional. Pero, ¿cómo se conocieron?

La actriz mexicana de origen francés y el actor argentino se conocieron cuando protagonizaron “Teresa” en 2010 y luego trabajaron juntos en “Lo que la vida me robó” en 2013. En ese entonces, Angelique Boyer y Sebastián Rulli solo eran buenos compañeros de trabajo y se llevaban muy bien.

Cuando oficializaron su relación hubo múltiples rumores de que su amor surgió cuando participaron en “Teresa”. Sin embargo, cuando grabaron la popular telenovela hace más de 10 años, tanto Angelique como Sebastián tenían otras parejas y fue recién cuatro años después que decidieron darse una oportunidad en el amor.

La actriz ha revelado en múltiples entrevistas que fue en el set de “Lo que la vida me robó” (2013) y después de que él la apoyó durante la muerte de su madre, que finalmente se dio cuenta que estaba enamorada de Rulli.

“Ahí me fue conquistando porque realmente pude contar con él y no hubo ningún tipo de presión, las cosas se fueron dando (…) Después (de una obra de teatro) me fui a Francia y ahí lo empecé a extrañar, ahí dije ‘creo que me enamoré’. Hablamos por Facetime por horas, en cuanto regresamos él de su viaje y yo del mío pues ya no nos resistimos más y se dio algo que no esperábamos”, dijo Boyer para el programa Confesiones de Aurora Valle.