Angie Jibaja vivió un gran susto durante un show en una discoteca. La modelo se electrocutó con el micrófono que tenía en sus manos en medio de una presentación.

Rodrigo González fue el encargado de dar a conocer lo sucedido con un video que subió en una de sus historias en su cuenta de Instagram.

“Hola Angie, me mandaron este video. ¿Qué fue lo que ocurrió? La gente especula, pero prefiero que tú me cuentes”, preguntó “Peluchin” en su publicación.

Ante esta interrogante, la propia Jibaja respondió con un audio que también fue compartido por Rodrigo González y en el que aclara el tema.

“Me electrocuté con el micrófono, una carga eléctrica terrible, me quedé como en ‘shock’ un rato. No sentía la mandíbula, me quedé con la mano hacia arriba temblando, horrible. Me comenzó a doler la cabeza, una mala experiencia”, dijo Jibaja en su audio.

Hay que recordar que hace unos días, Angie Jibaja estuvo en el ojo de la tormenta debido a un video que difundió Magaly Medina y que no la mostraba con el mejor semblante.

Ante la difusión de este material, Jibaja respondió dando a entender que hubo una mala intención de las personas que estuvieron detrás de la publicación de estas imágenes.

“Espero que nunca estén en mis zapatos... hay gente que trabaja en mi entorno, que es bien solapa, como la persona que difundió (el video). No les deseo el mal, pero deberían hacer un mea culpa y no seguir aplastando a una persona que ya tiene bastante. Los amo con todo mi corazón”, dijo Angie.