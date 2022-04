CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de cuatro años, finalmente se estrenó la tercera película de la saga precuela de “Harry Potter” y la undécima en general de la franquicia Wizarding World. “Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore” (“Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore” en su idioma original), tiene lugar varios años después de los eventos de “Los crímenes de Grindelwald” y a diferencia de las anteriores entregas se desarrollará en Hogwarts.

El profesor Albus Dumbledore (Jude Law) sabe que el poderoso y oscuro mago Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) se está moviendo para tomar el control del mundo mágico. Incapaz de detenerlo solo, le confía al magizoólogo Newt Scamander (Eddie Redmayne) que dirija un intrépido equipo de magos y brujas. Pronto se encuentran con una serie de viejos y nuevas bestias mientras chocan con la creciente legión de seguidores de Grindelwald.

Cuando Anton Vogel (Oliver Masucci), el actual Jefe Supremo del mundo mágico, también conocido como el Mugwump Supremo), permite que Grindelwald se postule como candidato a su sucesor junto a Vicência Santos (Maria Fernanda Cândido) y Liu Tao (Dave Wong), Albus decide intervenir.

Así que, Newt Scamander, su asistente Bunty (Victoria Yeates), el hermano auror de Newt, Theseus (Callum Turner), el panadero No-Maj Jacob (Dan Fogler), la profesora de Encantamientos Eulalie ‘Lally’ Hicks (Jessica Williams) y Yusuf Kama (William Nadylam) son los encargados de frustrar los planes de Grindelwald en “Animales fantásticos 3″.

Los integrantes del ejército de Dumbledore en "Animales Fantásticos 3" (Foto: Warner Bros)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “ANIMALES FANTÁSTICOS: LOS SECRETOS DE DUMBLEDORE”?

El plan del famoso mago oscuro es hechizar un qilin, una criatura parecida a un ciervo que tiene la capacidad de ver el alma de una persona, para demostrar que es puro de corazón y conseguir los votos necesarios para convertirse en el nuevo Jefe Supremo del mundo mágico.

Mientras ayudan en un qilin salvaje, Newt y su equipo es atacado por Credence (Ezra Miller), quien asesina a la madre y se lleva a la pequeña cría por órdenes de Gellert. No obstante, el magizoólogo se da cuenta que hay otro qilin y se lo lleva a casa.

Durante las elecciones en Bután, Grindelwald logra engañar a los asistentes y se convierte en el Jefe Supremo. Casi de inmediato demuestra su desdén por las personas no mágicas acusando a Jacob de transgredir las líneas de sangre pura al entablar una relación con Queenie Goldstein. Cuando el mago oscuro saca su varita y somete al panadero a la maldición Cruciatus, la hermana de Porpentina ‘Tina’ Goldstein (Katherine Waterston) finalmente comprende los verdaderos ideales de Gellert.

Afortunadamente, Bunty llega justo a tiempo y revela que existe un segundo qilin, que no fue detectado gracias a que Dumbledore utilizó réplicas del maletín de Newt para confundir a los secuaces del mago oscuro. Cuando Credence confirma que la primera criatura en realidad está muerta el villano pierde al apoyo de los asistentes y vuelven a elegir a su líder.

Aunque el qilin se detiene frente a Dumbledore, él se niega a asumir ese rol y finalmente, Vicência Santos se convierte en la Jefa Suprema. Tras la traición de Credence, quien se está muriendo, Grindelwald se dispone a asesinarlo, pero Albus interviene y cuando ambas varitas se enfrentan se rompe el juramento de sangre. Todos se vuelven contra el mago oscuro, pero este termina en un lugar no revelado.

Albus Dumbledore y Gellert Grindelwald se enfrentaron en "Animales Fantásticos 3" (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “ANIMALES FANTÁSTICOS 3″?

“Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore” termina con Theseus pidiéndole a Dumbledore que no desista de atrapar a Grindelwald, Newt asistiendo a la boda de Jacob y Queenie, y encontrándose con Tina.

¿Qué pasó con Grindelwald y dónde está? Logró escapar y no se conoce su paradero, pero no tardará en mostrarse. ¿Qué pasará en “Fantastic Beasts 4″? En octubre de 2016, el director David Yates confirmó que él y la guionista JK Rowling tenían planeadas cinco películas, pero aún no es oficial. ¿Se mostrará la pelea legendaria entre el mago oscuro y Dumbledore?

Si se confirma una cuarta película, Eddie Redmayne, Jude Law, Dan Fogler, Alison Sudol y Katherine Waterston volverán como Newt, Dumbledore, Jacob, Queenie y Tina, respectivamente, al igual que Mads Mikkelsen como Grindelwald, pero ¿qué sucederá con el personaje de Ezra Miller, Credence?

Al final de “Animales fantásticos 3″, Credence, que en realidad se llama Aurelius y es el hijo ilegítimo de Aberforth Dumbledore, se reúne con su padre y decide pasar sus últimos días e casa del hermano de Albus recuperando el tiempo perdido.