Anne Hathaway es, sin dudas, una de las actrices más importantes del cine en la actualidad, protagonizando recordadas cintas como “El diablo viste a la moda”, “El diario de la princesa” o “Interestelar” y convirtiéndose en una de las más populares de Hollywood.

Y es que con un Premio Óscar, Globo de Oro y Bafta a Mejor actriz de reparto por “Los Miserables”, la celeb de Estados Unidos, que hace unos meses aseguró que “se arrepiente” de su nombre artístico, se ha consolidado en la industria del cine y televisión como una referente del cine.

Sin embargo, la historia de éxito de Anne estuvo muy cerca de no ocurrir, pues estuvo cerca de tomar una vida religiosa, hasta que una conversación con su hermano definió su futuro como actriz.

Anne Hathaway durante una conferencia de prensa para la película "Armageddon Time" en la 75ª edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, sur de Francia, el 20 de mayo de 2022 (Foto: Stefano Rellandini / AFP)

¿POR QUÉ ANNE HATHAWAY RENUNCIÓ A SER MONJA?

Hace varios años, cuando la artista se encontraba por elegir cuál sería su futuro en la vida, su formación religiosa familiar estuvo a punto de influir en ella, pues tenía casi todo listo para convertirse en monja.

“Me criaron como católica. Cuando tenía 11 años, sentí que recibí un llamado de Dios para ser monja”, indicó Hathaway.

Cabe destacar de que la vocación artística siempre estuvo presente en Anne, pues su madre es Kate McCauley, una reconocida actriz de teatro e inspiración para norteamericana.

Pese a causar el orgullo de su familia con una acción comprometida, pues requiere de fuerza de voluntad, no sería hasta que conversó con su hermano, cuatro años mayor que ella, que sus intenciones cambiaron.

“Pero cuando tenía unos 15 años, me di cuenta de que mi hermano mayor era gay y no podía apoyar una religión que no apoyaba a mi hermano. Ahora me llamo cristiana sin denominación, porque no he encontrado la religión para mí”, reveló.

A través de sus redes sociales, la actriz se ha mostrado a favor de la comunidad LGTBI (Foto: Anne Hathaway / Instagram)

Como se recuerda, muchas religiones y cultos han mantenido opiniones discrepantes con la comunidad LGBT respecto a las posturas sexuales de sus miembros, algo que, en el caso de Anne, implicaba hacerlo con su hermano mayor.

“¿Por qué debería apoyar una organización que tiene una visión limitada de mi amado hermano?”, indicó la actriz en una entrevista para la revista GQ en 2016.

En aquellos años, cuestionó los motivos por los cuales su hermano era rechazado en la “institución que se dedica a predicar amor en nombre de Dios”, pero no encontró respuesta.

Fue así como la artista optó por alejarse de la religión que profesaba en favor de su hermano, a quien, aseguró, “ve como otro padre”.

“Toda la familia se convirtió al episcopalismo después de que salió mi hermano mayor. Así que no soy... nada. A la mierda, me estoy formando. Soy un trabajo en progreso”, sentenció.