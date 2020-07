“Anne with an E” se ha convertido en todo un fenómeno, no solo por la historia que narra la vida de una niña huérfana que un buen día es adoptada por equivocación por los hermanos Marilla y Matthew Cuthbert, sino por su repentina cancelación al final de la tercera temporada.

Algo que ha sido lamentado por la audiencia de diversos países del mundo, que se había ilusionado con seguir viendo la serie por algún tiempo más, sobre todo porque algunas situaciones no se resolvieron por completo.

Debido a que los seguidores de este drama han quedado inconformes con la decisión que ha tomado Netflix, además de hacer sentir su malestar en las redes sociales, han creado una petición en change.org para que “Anne with an E” sea salvada y retorne a la plataforma de streaming .

“Anne with an E”, ¿podría tener temporada 4 en Amazon Prime Video?

Con el título “¡Renueva a ‘Anne with an E’ para la temporada 4!”, los fanáticos desean que reconsideren su postura . Y aunque no saben si esta medida los hará retroceder, lo cierto es que el número de personas que anhela su regreso está en aumento.

Hasta el momento hay más de 900 mil firmas. “¡Esperemos que esta petición llame la atención de Netflix y decidan renovar el programa para la temporada 4! ¡Anne querría que peleemos!”, se lee en la página creada.

"Anne with an E" consta de un total de tres temporadas, formando estas un conjunto de 27 episodios (Foto: Netflix)

¿DÓNDE FIRMAR PARA APOYAR SU RENOVACIÓN?

Si eres uno de los que desea ver las aventuras de Anne y su entorno, solo deberás ingresar al portal change.org o hacer CLIK AQUÍ.

Inmediatamente se abrirá una página en el que te mostrarán el título de la petición que busca el retorno de “Anne with an E”. En el lado superior derecho hay una barra horizontal en el que se detalla la cantidad de gente que ha firmado el pedido; así como el minuto a minuto de quiénes lo están haciendo.

Luego deberás rellenar los espacios en blanco: Nombre, apellido y correo electrónico, y hacer click en “Firmar esta petición” .

El pedido para salvar a "Anne with an E" en change.org (Foto: Captura de change.org)

CANCELACIÓN DE “ANNE WITH AN E”

Aunque el gigante del streaming no detalló los motivos de la cancelación de “Anne with an E”, Moira Walley-Beckett afirmó que la decisión no fue tomada por el equipo creativo, sino por CBC y Netflix. A través de su cuenta en Instagram, ademas aprovechó la oportunidad para despedirse de sus fans.

“Queridos fans y amigos de #AWAE, disculpas por la triste noticia de Netflix/CBC de hoy. Ojalá pudiera ser diferente, pero no lo es. Hemos alcanzado el final de la carretera a Green Gables después de tres temporadas maravillosas. Mi corazón pesa, pero estoy tan orgullosa de la serie, tan orgullosa de mi talentoso reparto, equipo, guionistas y directores por trabajar juntos tan apasionadamente para llevar mi visión de Anne a la vida. Me siento agradecida y humilde por esta experiencia y me siento bendecida realmente por haber tenido esta oportunidad de compartir esta bella y profunda historia con todos ustedes, mis espíritus gemelos. Sé que han amado esta serie tanto como yo y se lo agradeceré por siempre jamás”, escribió la creadora en su red social.

Según Espinof, esta noticia surge a raíz de la ruptura entre Netflix y la cadena pública canadiense CBC, cuyos ejecutivos creen que seguir colaborando con la plataforma para la coproducción y distribución de sus series representaría un deterioro en la industria del entretenimiento local.

De acuerdo con Financial Post, Catherine Tait, la CEO del ente público, considera que, “varios países han hecho tratos, como nosotros, con Netflix... y en este tiempo estamos empezando a ver que estamos alimentando el crecimiento de Netflix, o el de Amazon, en vez de alimentar nuestro propio negocio e industria nacional”.

