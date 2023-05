Anuel AA ha protagonizado una nueva polémica. El rapero puertorriqueño se volvió viral en las redes sociales tras anunciar el adelanto de su nuevo tema. Pero, más allá de sorprender a sus seguidores por la canción en sí, ha dado de qué hablar porque la composición está dedicada a Karol G, su expareja.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Anuel AA compartió un pequeño extracto de su nueva canción titulada “Mejor que Yo”. La publicación llamó la atención porque tenía un mensaje dedicado a Karol G, la famosa cantante colombiana que sostuvo una relación de más de dos años con el Intérprete puertorriqueño.

Rápidamente, la publicación logró obtener más de dos millones de reacciones en la cuenta del cantante. Además de generar miles de comentarios, la mayoría señalando que el reguetonero no supera a Karol G. ¿Qué más se ha dicho sobre esto? Aquí te lo contamos.

Karol G y Anuel AA tuvieron una relación por casi tres años (Foto: Karol G / Instagram)

LA POLÉMICA CANCIÓN QUE ANUEL AA LE DEDICÓ A KAROL G

Anuel AA está en boca de todos luego de compartir en su cuenta de Instagram un adelanto de su nueva canción. La canción en sí no es la protagonista de la polémica, sino el hecho de que está dedicada a Karol G.

“Te la dedicó, bebé”, escribió Anuel en su publicación en Instagram, además de escribir el usuario de la “Bichota” en la red social. Una dedicatoria que se ha viralizado en las redes sociales y que ha sido muy comentada.

El post en Instagram también está acompañado de un video con el que parece ser un mensaje no solo para Karol G, sino para Feid, con el que supuestamente tiene un romance.

Anuel AA durante una presentación que realizó en Venezuela (Foto: Anuel AA / Instagram)

¿QUÉ DICE LA NUEVA CANCIÓN DE ANUEL AA?

La nueva canción de Anuel AA deja en evidencia que no ha superado su relación con Karol G. Pese a que el artista puertorriqueño ha tenido un romance con Yailin La Más Viral tras la ruptura con la “Bichota”, este deja ver que aún tiene a la cantante paisa muy presente.

“Hace tiempo que ya no nos comemos, ya tienes novio, te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo y ni te lo mete como yo te lo meto. Mejor que yo nunca va a ser, no, ni anotando mis truquitos en papel”, dice una parte de la canción de Anuel AA.

En la letra del nuevo tema musical, el intérprete de 30 años insinuó que Karol G tampoco lo ha logrado superar a él, en especial por su forma de hacer el amor, como textualmente lo dice.

La canción también señala, de una manera poco romántica, lo que Anuel AA tendría en común con Feid, quien sería el nuevo interés romántico de Karol G.

“Como yo nunca te va a hacer el amor, no, lo que perdiste en mí lo estás buscando en él. Lo único que tenemos en común él y yo es que los dos te lo llegamos a meter”, dice otra parte del tema musical.