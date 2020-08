Netflix incorporó a su catálogo la exitosa serie animada “Avatar: La Leyenda de Aang” , disponible desde mayo de 2020. Ahora, la plataforma de streaming agregará a su contenido la serie secuela “La leyenda de Korra”, compuesta por cuatro temporadas que se emitieron originalmente a través de Nickelodeon desde el 2012 hasta diciembre del 2014.

El éxito del universo Avatar se debe a su gran historia y personajes que se ganaron un espacio en el corazón del público, alcanzando popularidad y buenas críticas durante su emisión original en Estados Unidos y posteriormente en Latinoamérica. Hoy es considerada una de las mejores series animadas de la televisión.

Avatar: La leyenda de Aang es una serie animada producida por la cadena televisiva Nickelodeon (Foto: Nickelodeon)

“La leyenda de Korra” surgió como una serie derivada de “Avatar: La leyenda de Aang” gracias al éxito que éste obtuvo. La secuela se desarrolla 70 años después de los eventos de Avatar y se centra en Korra, la sucesora de Aang. La serie animada nos muestra a la protagonista y sus amigos Mako, Asami y Bolin.

Si bien el público puede disfrutar de nuevos personajes en “La leyenda de Korra” , también podemos volver a ver a nuestros personajes favoritos de la serie original “Avatar: La Leyenda de Aang”. Aquí te mostramos a cada personaje de la primera entrega que aparece en la secuela.

“Avatar: La Leyenda de Aang” fue estrenada el 21 de febrero del 2005, y finalizó el 19 de julio de 2008 en Estados Unidos (Foto: Nickelodeon)

CADA PERSONAJE DE LA LEYENDA DE AANG QUE APARECIÓ EN LA LEYENDA DE KORRA

AANG

En “La leyenda de Korra” aparece Aang como un adulto. Entre las apariciones intermitentes de Aang en el programa, los flashbacks de eventos entre “Avatar: The Last Airbender” y “The Legend of Korra” muestran a Aang junto con los otros miembros adultos del Equipo Avatar.

En el show también se muestra que Aang tuvo tres hijos con Katara, Tenzin, Bumi y Kya. Además, el hecho de que Aang fuera el Avatar anterior le dio una conexión espiritual directa con Korra, y ocasionalmente aparecía en forma espiritual para brindarle orientación.

KATARA

Katara también regresó como una adulta mayor para “La leyenda de Korra”. Al igual que con Aang, Katara fue la mentora de Korra en Agua Control, y siguió siendo una figura muy maternal en su avanzada edad, tal como lo había sido en Avatar.

“La leyenda de Korra” surgió como una serie derivada de “Avatar: La leyenda de Aang” gracias al éxito mundial que éste obtuvo (Foto: Nickelodeon)

ZUKO

En el transcurso de “Avatar: The Last Airbender”, Zuko pasó del exilio de Fire Nation a Fire Lord, y volvería a aparecer en “La leyenda de Korra”. Este personaje jugó un papel decisivo en la formación de la República Unida de Naciones al final de la guerra, mientras que su hija, Izumi lo sucedería como Señor del Fuego.

TÍO IROH

El tío Iroh, guía cercano de Zuko y verdadera figura paterna en “Avatar: The Last Airbender”, también aparecería en la secuela de la serie original. Iroh hizo la transición al mundo de los espíritus después de su muerte, y fue visto allí como su viejo y jovial yo en “La leyenda de Korra”.

"La leyenda de Korra" es una serie animada estadounidense que fue estrenada por Nickelodeon el 14 de abril de 2012 y finalizada el 19 de diciembre del 2014 (Foto: Nickelodeon)

ZHAO

A pesar de su supuesta muerte en “Avatar: The Last Airbender”, la secuela reveló que Zhao había sido llevado al Mundo de los Espíritus y encarcelado dentro de la Niebla de las Almas Perdidas. Esto lo haría volverse completamente loco, con Zhao divagando sobre ser un conquistador que capturará al Avatar, mientras que también confunde a Tenzin con el mismo Aang.

TOPH BEIFONG

La amiga ciega de la Tierra Control de Aang, Toph Beifong, fue una de las más destacadas en “La Leyenda de Korra”. La serie estableció que ella había creado la fuerza policial de Metal Control de Ciudad República. Sus dos hijas, Lin y Suyin, también fueron una gran parte del programa, siendo interpretadas por Mindy Sterling y Anne Heche, respectivamente.

SOKKA

Al igual que Aang, Sokka había fallecido antes del comienzo de “La leyenda de Korra”, pero todavía se lo veía en la edad adulta a través de flashbacks con Chris Hardwick dando su voz. En sus apariciones, Sokka fue visto en el Consejo de la República Unida en representación de la Tribu Agua del Sur. Los espectadores también pueden ver que la memoria de Sokka fue honrada con una estatua a su semejanza fuera del Centro Cultural de la Tribu Agua del Sur.

Fue creada por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko (Foto: Nickelodeon)

