En las últimas horas, el nombre de Eduardo Dávalos Luna, más conocido como Babo, se volvió tendencia en redes sociales debido a la aparición de un video con contenido íntimo que tiene como protagonista al cantante mexicano del “Cartel de Santa”.

El clip, que no ha sido compartido en redes como Facebook o YouTube debido a su contenido, fue subido a la plataforma de contenido para adultos OnlyFans y está disponible únicamente para los usuarios suscritos a la mencionada web.

La publicación, de no más de 40 segundos, muestra a la celeb de México en situaciones íntimas junto a varias mujeres, dando paso a innumerables memes y publicaciones relacionadas con el artista urbano.

Babo, vocalista de Cartel de Santa, sufrió filtración de contenido íntimo. (Foto: Babo / Instagram)

¿QUIÉN ES LA NOVIA DE “BABO”?

En más de una ocasión, el líder del “Cartel de Santa” ha asegurado que le gustaría conocer y conquista a personajes como Belinda y Yuya, algo que, no obstante, no ocurriría, pues nunca llegó a entablar relación con las celebridades.

Incluso, a la artista pop la llegaría a invitar a dar un paseo en camello en uno de sus viajes, pero la exnovia de Christian Nodal no respondió a la curiosa propuesta.

Sin embargo, en 2020, durante la pandemia de la COVID-19, fue el propio cantante mexicano quien reveló que tendría una nueva pareja, pues se le vio muy cariñoso con una joven a la cual no se le mostró el rostro, aunque trascendió que pasaron la cuarentena juntos.

En 2020, Babo "presentó" a su novia, tras ser rechazado por Yuya y Belinda (Foto: Babo / Instagram)

NOVIA DENUNCIÓ A BABO POR AGRESIÓN

En setiembre del 2022, la entonces novia del cantante, Melanie Pavola, reveló que este la había agredido luego de asistir juntos a un concierto en Cancún.

A través de su cuenta de Twitter, la creadora de contenido para OnlyFans denunció que el rapero del “Cartel de Santa” le exigió que acompañase a su hija a la presentación de Wiz Khalifa en Quintana Roo y que “si no iba para cuidarla, entonces no iría”.

“Ya estábamos peleados, pero no quería que su hija se perdiera esa experiencia, así que accedí para ir a cuidarla, su hija, él y yo estábamos en la misma habitación, después del evento, después discutir mucho con el, decidí ya no pelear, tome mis cosas y me fui a cuidar a su hija”, reveló.

Luego de esto, la influencer aseguró que continuaron discutiendo en el hotel donde se hospedaron, incluso luego de que su hija se durmió. Fue allí que el cantante le arrebató el cigarrillo que llevaba y le apretó la boca.

“Reaccioné para defenderme, le aventé los pasteles de chocolate, su hija se despierta con el ruido y ve Justo el momento donde babo me sienta de dos cachetadas, perdí la noción dos segundos, vi todo negro, cuando reacciono, me paro, me le pongo en la cara y le dije ‘Si le vas a pegar, pégale como vato, no le pegues como j..to, ya sabes cómo no dejar marcas”, solo se me quedó viendo, huí y nunca volví con él”, añadió.