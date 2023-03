Cuando empezaron a circular rumores acerca de una posible vinculación sentimental entre Bad Bunny y Kendall Jenner, todas las miradas se pusieron sobre ellos, a la espera de una confirmación de que, efectivamente, son novios, pero esta nunca ha llegado, pese a que ya se les ha visto de forma cariñosa en reiteradas oportunidades.

El silencio que mantienen al respecto estas dos celebridades ha generado que sus fanáticos se queden con ganas de saber qué es lo que está sucediendo entre ellos, por lo que ahora haremos un recuento de lo que, hasta el momento, se conoce acerca de una de las parejas que podría conmocionar a la farándula de los Estados Unidos y del mundo en general.

EL INICIO DE LOS RUMORES

Todo empezó en febrero de 2023, cuando circuló una información que aseguraba que Kendall Jenner había sido vista besándose con un chico que sería el artista urbano Bad Bunny en una discoteca. Por aquel entonces, no se había visto ninguna imagen, pero el hecho de que existan unos rumores ya eran unos indicios de que algo más había allí.

Pasaron unas semanas y la pareja ahora sí fue captada en fotografías en una cena que habrían tenido, según varios medios estadounidenses, junto a Justin Bieber y su esposa, quienes son muy cercano a Kendall Jenner. Si bien a las afueras del restaurante se les vio tomar caminos separados, ambos se despidieron de forma cariñosa en el estacionamiento del recinto.

Kendall Jenner es una de las hermanas menores del clan Kardashian (Foto: Kendall Jenner / Instagram)

LAS ÚLTIMAS CITAS DE KENDALL JENNER Y BAD BUNNY

Los últimos días de marzo han sido cargados de pasión y emoción en la vida de Bad Bunny y Kendall Jenner debido a que se los ha visto salir juntos más seguido a comparación de semanas anteriores.

El pasado 26 de marzo, los dos famosos fueron vistos saliendo de un exclusivo restaurante de Hollywood, en el que habrían cenado en compañía de un grupo de amigos muy cercanos.

Tres días después se reportó que volvieron a salir juntos, pero esta vez solos y también se informó que no tuvieron temor alguno en mostrarse muy cariñosos ante los ojos de todas las personas que estaban allí.

El jueves 30 de marzo la historia se repitió, pues trascendió que ahora habían ido a cenar a Sushi Fumi, donde testigos aseguran que estaban besándose abiertamente, como si se trataran de una pareja de novios ya confirmada.

¿YA SON NOVIOS?

Por todo lo que se ha visto sobre ellos, uno podría suponer que son novios y que están haciendo una vida en pareja común y corriente, pero hasta el momento no se sabe si existe o no una relación formal entre ellos, pues ninguno ha salido públicamente a confirmar la noticia y tampoco es algo que haya hecho deliberadamente alguien cercano.

Es así que solo queda esperar para ver qué sucede en el futuro entre ellos. Eso sí, en el pasado mes de febrero, ya había salido una información similar en el medio TMZ, el cual aseguró haber tenido una información de una fuente que está muy relacionada con los dos famosos.

En esa oportunidad, el mencionado medio de comunicación afirmaba que un informante le reveló que ellos no tenían una relación formal, pero que estaban saliendo, conociéndose y disfrutando del momento. Si bien en ese momento no había un noviazgo como tal, esto no quita en con el tiempo se confirme la posibilidad.

Por si ello fuera poco, en esa oportunidad también se mencionó que la familia de Kendall Jenner estaba enterada de todo y que cada uno de sus integrantes le daba la aprobación al cantante latino, por lo que no hay ningún inconveniente entre ellos.