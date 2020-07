Hace unos días la actriz Bárbara Mori se sinceró en una entrevista con Marimar Vega y reveló que no era feliz al lado de Sergio Mayer, el padre de su único hijo, y que por ello decidió separarse de él.

“Yo creo que mi primer despertar fue cuando me separé del padre de mi hijo, porque yo viví cinco años una vida que era bajo sus órdenes, digámoslo de alguna forma. (…) Cuando tomé la decisión de separarme yo era súper infeliz y luché más años porque quería que mi hijo no viviera lo mismo que yo viví, la separación de sus papás, y hasta que me di cuenta que yo ahí no iba a ser feliz, y él me veía todos los días y yo quería que me viera bien”, dijo la actriz de telenovelas.

Sergio Mayer no tardó en reaccionar a las declaraciones de su expareja, y en una reciente entrevista con el programa “De Primera Mano” habló al respecto.

“No sé si ella perdió mucho tiempo para encontrar la felicidad, para encontrarse a ella misma, yo te puedo decir que esa es la opinión de ella y seré muy respetuoso de lo que ella ha opinado y de lo que ella haya vivido en ese momento”, señaló.

Asimismo, el actor y político de 54 años enfatizó que lo más importante es que, finalmente, Bárbara encontró la tranquilidad que buscaba.

“Lo más importante es que ahora ella se haya reconciliado con ella misma, no con nadie, sino con ella misma para poder salir adelante y ser mejor persona. Lo más importante es que ella es mucho mejor persona y eso habla muy bien de ella y la felicito porque lo ha logrado”, añadió.

