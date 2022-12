La expectativa sobre “Barbie” sigue creciendo luego de que se lanzara el primer vistazo de la película de Greta Gerwig. lnspirada en la icónica muñeca de Mattel, la cinta tendrá como protagonista a Margot Robbie y Ryan Gosling.

El rodaje comenzó en marzo de este año y se convierte en el primer live-action basado en la muñeca que ha ido cambiando a lo largo de los años.

Durante las filmaciones, se pudieron obtener varias fotografías y videos del set de grabación, mostrando algunos de los atuendos que estarán usando los protagonistas. Algunos incluso provocaron burlas en los internautas por el aspecto de Gosling como Ken.

El 16 de diciembre, Warner Bros. Pictures lanzó el primer tráiler oficial, mostrando a parte del reparto, la exuberante puesta en escenas y a una Margot Robbie mucho más Barbie que nunca.

Todo indica que Greta Gerwig y Noah Baumbach, los encargados del guion, han diseñado el largometraje de una forma bastante exagerada y sin miedo a reírse de sí misma.

El mundo de "Barbie" retrata a la perfección la estética y paleta de colores de la muñeca de Mattel (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “BARBIE”?

Hasta el momento, no hay una sinopsis oficial de “Barbie”, pero por diversas entrevistas de Greta Gerwig y los protagonistas, hemos podido armar una predicción. Al parecer, Barbie se escapará del mundo fantástico para ingresar a la realidad, haciendo enojar al CEO de Mattel.

Llevará consigo a Ken, quien tendrá mucha más profundidad que el muñeco superficial que suele retratar.

“Ken no tiene dinero, no tiene trabajo, no tiene auto, no tiene casa. Está atravesando por algunas cosas”, explicó Ryan Gosling a Variety.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “BARBIE”

¿CUÁL ES EL REPARTO DE “BARBIE”?

El reparto estará lleno de muñecos y personas reales, aunque no solo Margot Robbie y Ryan Gosling darán vida a los icónicos muñecos. Dentro de este mundo, habrán varias Barbies y Kens, incluyendo a Issa Rae, Hari Nef, Simu Liu y Ncuti Gatwa.

Margot Robbie como Barbie

como Barbie Ryan Gosling como Ken

como Ken Will Ferrell como el CEO of Mattel

como el CEO of Mattel Simu Liu como otro Ken

como otro Ken Kingsley Ben-Adir como otro Ken

como otro Ken Issa Rae como otra Barbie

como otra Barbie Ncuti Gatwa como otro Ken

como otro Ken Hari Nef como otra Barbie

como otra Barbie America Ferrera

Kate McKinnon

Ariana Greenblatt

Alexandra Shipp

Emma Mackey

Michael Cera

Rhea Perlman

Emerald Fennell

Sharon Rooney

Scott Evans

Ana Cruz Kayne

Connor Swindells

Ritu Arya

Jamie Demetriou

Marisa Abela

¿CUÁNDO SE ESTRENA “BARBIE”?

Tal como aclara el tráiler, la película de “Barbie” está programada para estrenarse en julio de 2023.

En Estados Unidos y Reino Unido, está programado para el 21 de dicho mes, pero las fechas para Latinoamérica todavía no han sido especificadas.