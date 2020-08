Ruby Rose se puso en los zapatos de ‘Kate Kane’ quién en busca de justicia y proteger las calles de Gotham City se convierte en ‘Batwoman’ y sigue así el legado que su primo ‘Bruce Wayne’ dejó. La historia inicia tres años después de la inexplicable desaparición de ‘Batman’ y ella se convierte en la nueva esperanza y la vigilante nocturna de la ciudad.

La heroína de DC Comic se tuvo que enfrentar a diversos villanos que querían apoderarse de ciudad Gótica, pero más allá de eso, tuvo que reencontrarse con su pasado ya que su hermana Beth Kane- que se creía estaba muerta- reapareció convertida en una villana llamada ‘Alice’ y junto a ‘Ratón’ buscan vengarse de ‘Kate’ y su padre, ‘Jacob Kane’ por abandonarla y condenarla a vivir un infierno.

La primera temporada de ‘Batwoman ’ se estrenó el 6 de octubre de 2019 y el capítulo 20 se emitió el pasado 17 de mayo. Debido al gran éxito de la serie es que se renovó el contrato para una segunda temporada, sin embargo, Ruby Rose sorprendió a todos sus fans al anunciar que ella ya no sería parte de la segunda entrega.

Hace unas semanas y a través de su redes sociales, la actriz de 34 años anunció que tomó la difícil decisión de dar un paso al costado, ya que debía cuidar su salud por qué había sido intervenida quirúrgicamente.

La segunda temporada de "Batwoman" sigue en pie con una nueva actriz, personaje e historia. (Difusión / Warner Bros.).

¿POR QUÉ RUBY ROSE RENUNCIÓ A BATWOMAN?

En el mes de mayo, Ruby Rose contó que había tomado la difícil decisión de abandonar el show por problemas de salud, ya que había ingresado a sala de operaciones para que le quiten dos hernias que se habían generado en dos discos de su columna y esto la dejó muy debilitada,

En una entrevista para EW.com, la actriz confesó que 10 días después de haber sido intervenida, tuvo que regresar a los set de grabación para terminar la primera temporada de la serie y esto sin duda, fue un gran problema.

“Ser el protagonista de un programa de superhéroes es difícil. Ser el líder en cualquier cosa es difícil “, aseguró Ruby Rose en la entrevista.

“Pero creo que, en ese caso particular, fue mucho más difícil porque todavía me estaba recuperando de mi cirugía. Me operaron y luego, 10 días después, me fui a trabajar, lo que tal vez no fue la mejor idea. La mayoría de las personas se toman alrededor de un mes o tres antes de regresar al trabajo “.

Inicialmente Batwoman iba a tener 22 capítulos, pero por la pandemia tuvieron que detener todo y quedarse con 20 episodios, así que ante esta situación, la actriz ha confesado que la cuarentena le dio el tiempo necesario para pensar sobre su permanencia en la serie.

“Fue una gran oportunidad para tener un diálogo sobre muchas cosas [con los productores]”, dijo. “Los respeto mucho y han sido muy respetuosos conmigo”.

Ruby Rose ha dicho que se tomará una pausa para cuidar su salud y luego de que pase todo lo que estamos viviendo, pensará en regresar a buscar nuevas oportunidades.

“Definitivamente volvería a hacer televisión. Creo que también era hora de tomar un descanso para curarme por completo y luego regresar “, explicó la actriz.

