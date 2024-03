“Beetlejuice” regresa después de treinta seis años. Al igual que en la película de 1988, en la secuela de 2024 también dirigida por Tim Burton, todo empieza con una inesperada tragedia: en la primera entrega fue el accidente automovilístico en el que mueren Barbara (Geena Davis) y Adam Maitland (Alec Baldwin), mientras que en la nueva cinta, Delia (Catherine O’Hara), Lydia (Winona Ryder) y Astrid Deetze (Jenna Ortega) asisten a un funeral. ¿De quién se trata? Por lo pronto, te comparto la lista del reparto y la sinopsis oficial y otros detalles.

La comedia de terror y fantasía escrita por Alfred Gough y Miles Millar, y basada en una historia de Gough, Millar y Seth Grahame-Smith se estrenará el 9 de septiembre de 2024. “Sucede algo que pone las cosas en movimiento. Eso es todo lo que diré”, adelantó Burton en una entrevista con Entertainment Weekly.

Michael Keaton, Winona Ryder, y Catherine O’Hara retoman sus papeles de la primera entrega en “Beetlejuice Beetlejuice”, mientras que Jenna Ortega, Justin Theroux, Monica Bellucci, Arthur Conti y Willem Dafoe se unen al elenco de la nueva película. Entonces, ¿quién es quién?

LISTA ACTORES Y PERSONAJES DE “BEETLEJUICE 2″

1. Michael Keaton como Beetlejuice

Por supuesto, Michael Keaton regresa como Beetlejuice, un “bioexorcista” sobrenatural que en la cinta de 1988 es invocado por una pareja recientemente fallecida para espantar a los nuevos propietarios de la casa. “Lo mejor de interpretar a Beetlejuice es ese cliché: nunca dices: ‘Bueno, mi personaje no haría eso’. Haría cualquier cosa, fue tremendo tocarlo’”, dijo Keaton en Jimmy Kimmel Live!

“Sin embargo, en el segundo, que les digo que es muy bueno, Tim me plantea esta idea. Es cierto que dije: ‘Oh, está bien. No lo sé, buena suerte con eso’. Así que hay una especie de historia de fondo, que es una especie de sorpresa para todos”.

Michael Keaton retoma el papel del bioexorcista Beetlejuice en la película "Beetlejuice 2" (Foto: Warner Bros. Pictures)

2. Winona Ryder como Lydia Deetz

Winona Ryder, recordada por películas como “Edward Scissorhands”, “Mermaids”, “Drácula”, “La edad de la inocencia” y “Mujercitas”, vuelve a interpretar a Lydia Deetz, quien en la primera entrega era una adolescente con un estilo gótico que conoce a Beetlejuice en su nueva casa. Años después se espera la evolución del personaje que tiene una hija llamada Astrid.

Winona Ryder vuelve a interpretar a Lydia Deetz en la secuela de la película "Beetlejuice" (Foto: Warner Bros. Pictures)

3. Catherine O’Hara como Delia Deetz

Catherine O’Hara, que interpretó a Kate McCallister en “Home Alone”, a Sally en “The Nightmare Before Christmas” y a Moira Rose en la comedia “Schitt’s Creek”, retoma el rol de Delia Deetz, que en “Beetlejuice 2″, debe ayudar a su hija a su nieta en la nueva aventura con el bioexorcista.

Catherine O'Hara regresa como Delia Deetz, la madre de Lydia, en la película "Beetlejuice 2" (Foto: Warner Bros. Pictures)

4. Jenna Ortega como Astrid Deetz

Jenna Ortega, recordada por papeles como Jane Villanueva en la comedia dramática “Jane the Virgin” y Ellie Alves en la segunda temporada de “You”, y por producciones como “The Fallout”, “Scream VI” y “Wednesday, es la encargada de interpretar a Astrid Deetz, la hija de Lydia Deetz.

Jenna Ortega como Astrid Deetz, la hija de Lydia, en la película "Beetlejuice 2" (Foto: Warner Bros. Pictures)

5. Monica Bellucci como la esposa de Betelgeuse

La modelo y actriz italiana Monica Bellucci se une al elenco de la secuela como la esposa de Betelgeuse. Anteriormente, participó en producciones como “Bram Stoker’s Dracula”, “Irréversible”, “Tears of the Sun”, “The Matrix Reloaded”, “The Passion of the Christ”, “Agents Secrets”, “The Brothers Grimm”, “The Whistleblower” y “Call My Agent!”.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Beetlejuice 2″:

Justin Theroux como Rory

Willem Dafoe como un detective fantasma

¿DE QUÉ TRATA “BEETLEJUICE 2″?

De acuerdo a la sinopsis oficial de “Beetlejuice 2″, “después de una inesperada tragedia familiar, tres generaciones de la familia Deetz regresan a su hogar en Winter River. Aún atormentada por Beetlejuice, la vida de Lydia da un vuelco cuando su rebelde hija adolescente, Astrid, descubre el misterioso modelo de La ciudad en el ático y el portal al Más Allá se abre accidentalmente.

Con problemas en ambos reinos, es solo cuestión de tiempo hasta que alguien diga el nombre de Beetlejuice tres veces y el travieso demonio regrese para desatar su propio tipo de caos”.

FECHA DE ESTRENO DE “BEETLEJUICE 2″

“Beetlejuice Beetlejuice” se estrenará en los cines de Estados Unidos el 6 de septiembre de 2024.