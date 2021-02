Belinda y Christian Nodal son una de las parejas más estables del medio mexicano y hace unos días hicieron un romántico viaje a la playa para celebrar sus seis meses de noviazgo. Esto hizo que sus millones de fans los feliciten por disfrutar de su amor a plenitud.

Mientras que los cantantes gritaban a los cuatro vientos el amor que se tienen, por su parte Lisa Fernanda Macías, la exnovia de Nodal, acaparó la atención de los usuarios de TikTok al confesar a través de un “Story time” de su relación con Nodal y como el novio de Belinda le fue infiel con otra chica.

Para demostrar que su historia es real, la joven acompañó su publicación en la plataforma con fotografías de su juventud junto al cantante. En el mismo clip, afirmó ser la musa de la canción “Te fallé”, un tema que ha sido un gran éxito en la carrera de Christian.

¿QUÉ HA DICHO LISA FERNANDA SOBRE CHRISTIAN NODAL?

A través de un video de TikTok, Lisa Fernanda Macías recordó el tórrido romance que vivió al lado de Christian Nodal. Desde su red social, la joven destapó que su noviazgo con el cantante terminó por una infidelidad, y que a la distancia, aún tiene presente lo vivido con su ex pareja.

“Oigan amigos, ubican todos la canción de ‘Te Fallé’ de Christian Nodal . Bueno no sé si alguna vez le hayan puesto atención al video o a la historia que cuentan, pero básicamente Christian hizo esa canción para mí, porque él básicamente cuenta la historia de lo que pasó entre nosotros dos y pues sí amigos yo soy la morra en la cual se inspiró para hacer la canción”, detalló.

Esto provocó que los usuarios de TikTok se volcaran en contra de la joven, afirmando que lo único que busca es tener fama; ante las acusaciones, la exnovia de Christian Nodal señaló que ella solo habló de lo que él anteriormente ya había dicho.

“Para los que no me creen, estos somos Christian y yo en la prepa cuando estábamos enamorados. Pues nada, Christian Nodal efectivamente me falló. También hay una entrevista, donde él sale hablando sobre esto. Qué onda con la gente que se mal viajó y me empezó a poner todo ese tipo de comentarios... Yo decidió compartirles algo de mi vida, no algo que me fui a inventar de otra persona, porque ahí sí sería una colgada de la fama. Yo solo quiero contar una historia que él primero ya contó, que está en YouTube, que muchos ya la vieron, que hasta dice mi nombre y cómo es posible que yo sea una colgada de la fama si es una historia que me pasó a mí, de mi vida”, señaló.

Christian Nodal y Luisa Fernanda contó cómo fue su relación con el ahora cantante (Foto: TikTok)

¿CÓMO SE CONOCIERON LISA FERNANDA Y CHRISTIAN NODAL?

Entre lo relatado por Macías, destaca que ambos jóvenes se conocieron cuando estudiaban el nivel medio superior y ella lo impulsó a seguir sus sueños en la música, así como que su relación concluyó en buenos términos.

“Me contaba de sus sueños, de lo lejos que quería llegar, de lo mucho que le gustaba la música. Me decía ‘no sé qué estoy haciendo en la escuela, yo quiero cantar, lo mío es la música’. ¡Y se vale! Yo le decía ‘Christian, primero termina la prepa’... Yo lo ayudaba muchísimo”, comentó en una serie de videos que compartió en su cuenta de TikTok.

“Fue una etapa bonita que disfruté muchísimo con él. Yo le di su oportunidad... pero, él siempre me lo dijo ‘yo tengo un problema y soy muy cabr*n y mi debilidad son las mujeres’”, añadió Lisa Fernanda antes de confirmar que su relación terminó por una infidelidad de Christian.

La usuaria de TikTok contó cómo ocurrió la ruptura y cómo tomaron la decisión de alejar sus caminos porque no iba a permitir una conducta así.

Además recordó la ocasión en la que el mismo Christian Nodal confesó al periodista Gustavo Adolfo Infante la historia de la ya famosa canción, Te fallé, y cómo se enteró ella de las coincidencias en torno a esto.

Lisa Fernanda resaltó que fueron amigos cercanos hasta que Nodal consiguió gran fama y se despidió con un mensaje por una red social: “Cuando terminamos por mi culpa fue de lo más inmaduro que he hecho y es algo de las cosas que me arrepiento. Hasta ahora se ve el valor de las personas y sé que reales quedan pocas, gracias por apoyarme, dado cariño y siempre intentar volverme mejor persona. Te prometo que lo valoro”.

Lisa Fernanda mostró el mensaje de despedida que le mando Christian Nodal (Foto: TikTok)

La joven aceptó que este mensaje de su ex pareja la hizo sentir “súper bonito” porque le recuerda su calidad humana.