Belinda y Christian Nodal , coaches de “La Voz México”, son una de las parejas más mediáticas del momento. Tras destapar su relación amorosa a través de las redes sociales, los cantantes están bajo los reflectores pues cada acto de cariño que se profesan se convierte en tendencia en internet y acapara los titulares de los principales medios de comunicación de espectáculos.

Rápidamente, el foco de atención recayó sobre Christian Nodal, la nueva pareja de Belinda . En pocos días, el cantante ha pasado de ser un artista relativamente desconocido fuera de su México natal a convertirse en uno de los hombres más perseguidos por la prensa.

Tras destapar su relación romántica a través de las redes sociales, los cantantes Belinda y Christian Nodal están en el foco mediático (Foto: La Voz Azteca/ Instagram)

El propio intérprete de “Adiós amor” reconoce que su relación con la cantante pop ha recibido mucha atención por parte de los medios y los paparazzis, que están dispuestos a lo que sea por conseguir una fotografía de la pareja. Esta nueva experiencia la catalogó como “totalmente diferente” a las que ha vivido en sus relaciones pasadas.

Ahora que Belinda y Christian Nodal están en la boca de todos, el público quiere saber más detalles sobre este nuevo romance y cómo nació el amor entre los cantantes mexicanos. Aquí te contamos todos los detalles sobre esta mediática pareja que recién está empezando.

Belinda y Christian Nodal actuaron juntos en 'La Voz' (Foto: La Voz Azteca/ capturas)

BELINDA Y CHRISTIAN NODAL, ¿CÓMO SE CONOCIERON?

Belinda y Christian Nodal se conocieron en “La Voz México”, donde inició su historia de amor. El flechazo se dio cuando ambos participaron como jueces en el programa y finalmente fueron ellos mismos —a través de las redes sociales— que confirmaron su relación amorosa.

“El amor es bonito, estuvo loco. Ya habían pasado unos premios y ahí fue el primer contacto que tuvimos como amistad. Luego, ya en La voz... ahí ya se dio todo”, admitió Nodal durante una entrevista en el programa mexicano “Sale el sol”.

Por su parte, Belinda también ha dado detalles sobre su nueva relación sentimental. Aunque siempre ha sido muy reservada con sus romances, la cantante de ‘Luz sin gravedad’ contó cómo nació el amor entre ella y Nodal y cómo fue que éste se le declaró.

Aunque Belinda y Christian ya se habían conocido en unos premios en 2019, no fue hasta mayo de este año en que comenzaron a tener una relación más cercana y se hicieron amigos gracias a que ambos son jueces del proyecto de “La Voz Azteca”.

“¿Te soy honesta?: cuando empezamos las grabaciones, pensé que yo no le caía nada bien a Christian, llegaba y saludaba a todos, muy educado, y yo sentía que él no me contestaba, lo sentía distante, distraído, hasta podría decirte que grosero, y comenzó como a caerme bastante pesado”, dijo Belinda en entrevista para la revista TV Notas.

Asimismo, la cantante contó el momento exacto en qué empezó a ver a Nodal de una forma más especial: Christian sorprendió a Belinda con un mensaje en la madrugada y le dedicó una canción.

“Me mandó uno a las 3 de la mañana, era una canción que él compuso y que me cantó; me pidió que la escuchara y que le diera mi punto de vista, que para él era muy importante lo que esa canción me transmitía...Me fascinó, la escuché y de verdad puedo decirte que es una canción maravillosa; de inmediato le pregunté si él la había escrito y a quién se la había dedicado, Christian me respondió que la canción era para mí, que yo había sido su inspiración y su musa para poder componer ese bello tema, el cual sólo he escuchado yo”, detalló.

Belinda y Christian Nodal, coaches de “La Voz México”, son la nueva pareja de moda del momento (Foto: People en Español)

EL DÍA QUE CHRISTIAN NODAL SE LE DECLARÓ A BELINDA

Belinda contó que Christian es muy detallista y que preparó una gran sorpresa para pedirle formalmente que fuera su pareja.

“Me pidió que fuera su novia de una manera muy especial, increíble: me invitó a pasar unos días en Puerto Vallarta y me tenía preparada una cena mágica; había música, fuegos artificiales y de repente se iluminaron unas letras gigantes que decían: ‘¿Quieres ser mi novia?’”, contó.

La estrella pop dijo que quedó impactada y que estaba muy emocionada por lo que Christian estaba haciendo por ella. “No dudé ni un solo momento en decirle que sí deseaba ser su novia; nos abrazamos, nos besamos y desde ese momento empezamos esta maravillosa historia de amor”, agregó.

Belinda y Christian Nodal demuestran que están muy enamorados a través de las redes sociales (Foto: TVNotas)

BELINDA Y CHRISTIAN NODAL, ¿SU RELACIÓN ES UN TRUCO PUBLICITARIO?

Ante las especulaciones de que su romance sería un truco publicitario para impulsar el programa o su carrera y la de Belinda, Nodal salió al frente y dijo que eso es falso. Belinda, por su parte, también aclaró que ninguno de los dos se prestaría a un juego publicitario de ese tipo.

La cantante cuenta que si decidió hacer público su romance es porque Christian le ha demostrado ser un hombre digno de su amor y de su corazón. Muestra de ello es el mensaje del mexicano en que le dice “Te amo” a la estrella.

