Dentro del extenso universo de actores turcos que se han hecho muy populares con el boom de las telenovelas del país otomano, encontramos a Hakan Kurtas, conocido en España por interpretar a Cem en “Mujer” (“Kadin”), el drama que es todo un éxito en Antena 3.

Nacido el 7 de septiembre de 1988 en Izmir, Hakan Kurtas se ha convertido en la nueva estrella de Turquía tras su papel en “Mujer”, serie que finalmente lo catapultó a la fama. Antes participó en otros proyectos como la serie “Ezel” (2010), luego consiguió su primer protagónico en “Bir Çocuk Sevdi” (2011), donde interpretó a Sinan Harmangil, entre otros.

Se sabe poco de su vida personal, pero sí se ha hablado en la prensa turca de dos historias de amor. Ambas, con compañeras de profesión. La primera de ellas, que duró cuatro años, con Sükran Ovali. A pesar de que esta ruptura le hizo jurar que jamás volvería a ser pareja de una actriz, en agosto de 2015 romió su promesa y comenzó una relación con Beril Kayar. ¿Quién es la actriz que conquistó el corazón de Hakan Kurtaş? Aquí te lo contamos.

BERIL KAYAR, LA NOVIA DE HAKAN KURTAŞ

Hubo una oportunidad en la que a Hakan no le fue tan bien en el amor. Resulta que tenía una relación de cuatro años con la actriz turca Sükran Ovali, pero no acabaron en buenos términos. Esto habría originado que Hakan decidiera no volver a enamorarse nunca más de otra compañera de trabajo, según mencionaron los medios de comunicación turco.

Sin embargo, el destino haría que rompiera su promesa. Fue así que, en el 2015, Hakan se animó a dejar atrás su antigua mala racha en el amor y se enamoró de la actriz turca Beril Kayar, en un trabajo que protagonizaban en conjunto. Esa relación sigue vigente hasta la actualidad.

Pero, ¿quién es Beril Kayar? Es una actriz turca de 33 años. Nació el 10 noviembre de 1988 en Estambul (Turquía). Según reportan varios medios de comunicación, la joven lleva poco tiempo dentro del mundo de la actuación y está abriéndose paso dentro de la competitiva industria.

Entre los trabajos que ha realizado Beril Kayar podemos nombrar los siguientes: Strange stories (2012), Arka Sokaklar (2006), “Put to the Things” (2017), la película “Ghosts” (2020) y más recientemente “Glass Ceilings” (2021).

“Put to the Things” se estrenó en 2017 y estuvo dirigida por Onur Ünlü. Con Öner Erkan, Elit Iscan, Öykü Karayel, Beril Kayar. La cinta narra las relaciones ya complejas de un grupo de artistas que viven en el distrito de Cihangir de Estambul, estas se han vuelto un poco extrañas debido a una cámara de mano en sus vidas.

Uno de sus trabajos más importantes es la película “Ghosts”, que ganó el gran premio de la crítica en el Festival de Cine de Venecia. Beril Karay dio vida a la activista Ela, que documenta el mundo que la rodea con su teléfono móvil.

Su más reciente trabajo también está dando de qué hablar. Beril Kayar interpreta a Aylin en la serie “Glass Ceilings”, que analiza las dificultades que enfrentan las mujeres en su lucha profesional. Aylin es una chef talentosa que tiene un ataque de nervios debido a su novio de toda la vida. Su estado de ánimo es mixto, vive al límite.

Beril Kayar, por otro lado, es alguien que todavía está en el suelo. “A medida que envejezco, las antracitas comienzan a abrirse”, dijo en entrevista con el medio turco “Cumhuriyet”.

En la conversación, la actriz también reveló algunos detalles de su vida y carrera. “Empecé a modelar o actuar como loco, en algún momento me convencí. Me tomó mucho tiempo evaluar las ofertas y atreverme a actuar. La historia fluyó con el aliento de los valiosos maestros con los que me había formado y el hecho de que me enamoré de la profesión cuando me metí en ella”, afirmó.

Sobre su futuro, Beril Kayar asegura que no le gusta hacer planes a largo plazo porque trata de vivir el momento. “Hago planes como pasatiempo, pero los planes a largo plazo no son para mí. En el flujo, me siento seguro”, concluyó.