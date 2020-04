La quinta y penúltima temporada de “Better Call Saul” termina hoy lunes en Estados Unidos y la gran interrogante sobre cómo Jimmy McGill olvida por completo a su gran amor Kim Wexler en “Breaking Bad” parece haberse resuelto en el capítulo anterior, Bad Choice Road.

A lo largo de estos cinco años “Better Call Saul” ha logrado fusionar su historia con la de “Breaking Bad” sin perder su propia identidad. Una de las formas en que la precuela conecta con la ficción original es revelando cómo algunos personajes se cruzaron con Walter White y Jesse Pinkman. Sin embargo, el personaje Kim Wexler, interpretado por Rhea Seehorn, nunca tuvo presencia en la serie matriz, por lo que tiene que haber una razón muy importante en la trama que explique cómo Saul Goodman la deja atrás.

Rhea Seehorn como Kim Wexler y Bob Odenkirk como Jimmy McGill en "Better Call Saul". Foto: Pictures Television

Como el personaje de Rhea Seehorn no había sido pensado ni creado para Breaking Bad, es obvio que no haya habido referencia a ella en dicha serie, sin embargo, en Better Call Saul, Kim y Jimmy (luego Saul Goodman) están más juntos que nunca. De hecho, Jimmy muestra una gran dependencia hacia su nueva esposa. Ya sea que Kim viva o muera en los episodios restantes del spin-off, es imposible imaginar cómo Jimmy podría recuperarse y mostrarse como la persona segura y totalmente distendida que se proyecta en Breaking Bad.

¿SE EXPLICÓ EL MISTERIO?

El último episodio de Better Call Saul, Bad Choice Road, puede haber resuelto ese misterio, revelando sutilmente cómo Jimmy podría superar la ausencia de Kim Wexler, ya sea si ella lo deja y se aleja o si se encuentra con un final mucho más trágico. Ahí, Jimmy comienza a mostrar síntomas de Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT) después de su experiencia en el desierto y el tiroteo violento en el que fue atrapado. La amistad de Jimmy con el cartel recién comienza, y esa fue su primera exposición real a los horrores de ese mundo.

Por otro lado Jimmy también estuvo directamente involucrado en la muerte de un hombre. Bad Choice Road hace un seguimiento de esto, y presenta una escena en la que Jimmy intenta hablar con Mike sobre la experiencia y obtener algo de paz. Lamentablemente, la frase “terapeuta calificado” es poco certera para definir a Mike Ehrmantraut, y su consejo no es lo que Saul quiere escuchar. Mike le dice al abogado que la experiencia desgarradora se quedará con él, hasta que un día se despierte y se dé cuenta de que habrá un punto de su vida en el que ya no.

Jimmy y Kim Wexler, una pareja destinada al olvido.

Una vez que Jimmy sabe que podrá olvidar la terrible experiencia, Mike le dice que el futuro se volverá un poco más fácil. Pero pese a la frustración inicial de Jimmy, la explicación de Mike podría no haber sido un desperdicio completo: es posible que presagiara directamente cómo Jimmy superará algún día a Kim. Si Kim deja a Jimmy debido a su estrategia comercial cada vez más criminal, el protagonista de Better Call Saul seguramente dejaría todo en un intento de recuperarla porque, más que a una buen negocio, ama a Kim.

Del mismo modo, si Kim termina muriendo debido a la asociación de Jimmy con el cartel, no hay razón para que continúe felizmente como su abogado. Incluso si, como muchos fanáticos predicen, Lalo mata a Kim y Jimmy lo encerra de por vida en venganza, sería extraño para Jimmy continuar trabajando en el negocio de drogas de Nuevo México sabiendo que mató al amor de su vida. El método de Mike para lidiar con el trauma podría ayudar a cerrar esa brecha, explicando cómo Jimmy puede perder a Kim y aún aparecer en Breaking Bad tan campante. Y si Jimmy descubre que puede superar a Kim, se dará cuenta de que puede superar casi cualquier cosa.





¿DÓNDE VER CAPÍTULO FINAL DE LA TEMPORADA 5?

El último episodio de la temporada 5 de Better Call Saul, titulado Something Unforgivable, se verá hoy a las 8 p.m. (hora de Perú) en los Estados Unidos por el canal AMC. Su calificación en IMDb es de un 10 perfecto.





ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 5

Bob Odenkirk como Jimmy McGill / Saul Goodman

Jonathan Banks como Mike Ehrmantraut

Rhea Seehorn como Kim Wexler

Patrick Fabian como Howard Hamlin

Michael Mando como Nacho Varga

Giancarlo Esposito como Gus Fring

Tony Dalton como Lalo Salamanca

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de Better Call Saul - Temporada 5

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

Teaser de Better Call Saul - Temporada 5

"El Camino: A Breaking Bad Movie" - tráiler